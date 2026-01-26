विज्ञापन
विशेष लिंक

कच्चा बादाम फेम अंजली अरोड़ा का बॉयफ्रेंड मेरठ में गिरफ्तार, लगा रखा था विधायक का फर्जी पास

मऊ जिले के थाना सराय लखंसी क्षेत्र अंतर्गत डूडा विभाग में तैनात इंजीनियर अंकित सिंह पर अपनी पूर्व महिला सहकर्मी के यौन शोषण का आरोप लगा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 23 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. 

Read Time: 2 mins
Share
कच्चा बादाम फेम अंजली अरोड़ा का बॉयफ्रेंड मेरठ में गिरफ्तार, लगा रखा था विधायक का फर्जी पास
  • कच्चा बादाम फेम सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल मुश्किल में फंस गए हैं.
  • गणतंत्र दिवस से पहले की गई सख्‍त चेकिंग के दौरान आकाश की ब्लैक स्कॉर्पियो पर लगा फर्जी विधायक पास पकड़ा गया.
  • इसके बाद पुलिस ने आरोपी सनसनवाल को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेरठ:

कच्चा बादाम फेम सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल मुश्किल में फंस गए हैं. गणतंत्र दिवस से पहले की गई सख्‍त चेकिंग के दौरान आकाश की ब्लैक स्कॉर्पियो पर लगा फर्जी विधायक पास पकड़ा गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सनसनवाल को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है.  

जानकारी के मुताबिक, आकाश स्कॉर्पियो से मेरठ पहुंचे थे और काशी टोल प्लाजा पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस की पकड़ में आ गए. वाहन पर लगे वीवीआईपी पास की जांच की गई तो वह फर्जी निकला. परतापुर थाने की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी जब्त कर ली और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया. 

ये भी पढ़ें: रैपिड रेल के 4 बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी, गुरुग्राम-फरीदाबाद से नोएडा-दिल्ली तक 8 शहर होंगे कनेक्ट, जानें डिटेल

अब तक कुल 7 लोगों पर कार्रवाई 

इसी अभियान के दौरान पुलिस ने तीन और ऐसे लोगों को पकड़ा है, जो फर्जी वीवीआईपी पास और फर्जी नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ रहे थे और टोल बचाने की कोशिश कर रहे थे. अब तक कुल सात लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें: चारों तरफ बर्फ, बीच में अग्नि के फेरे...शिव-पार्वती के धाम से वायरल हुई मेरठ के कपल की शादी

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सख्‍त चेकिंग 

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा पहले भी मेरठ में वीवीआईपी पास और फर्जी बत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. 24 जनवरी को भी उन्होंने एक थार और एक इनोवा को ऐसे ही मामलों में सीज किया था. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चेकिंग और सख्‍त की गई, इसी दौरान आकाश भी गिरफ्त में आ गए. 

गिरफ्तारी के बाद सिफारिशी कॉल!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद कई फोन कॉल आ रहे हैं और सिफारिशें भी की जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि फर्जी वीवीआईपी पास का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वह कोई भी हो. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Mau Sexual Abuse Case, Samajwadi Party Attack On BJP
Get App for Better Experience
Install Now