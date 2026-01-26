कच्चा बादाम फेम अंजली अरोड़ा का बॉयफ्रेंड मेरठ में गिरफ्तार, लगा रखा था विधायक का फर्जी पास

कच्चा बादाम फेम सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश सनसनवाल मुश्किल में फंस गए हैं. गणतंत्र दिवस से पहले की गई सख्‍त चेकिंग के दौरान आकाश की ब्लैक स्कॉर्पियो पर लगा फर्जी विधायक पास पकड़ा गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सनसनवाल को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, आकाश स्कॉर्पियो से मेरठ पहुंचे थे और काशी टोल प्लाजा पर नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस की पकड़ में आ गए. वाहन पर लगे वीवीआईपी पास की जांच की गई तो वह फर्जी निकला. परतापुर थाने की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी जब्त कर ली और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया.

अब तक कुल 7 लोगों पर कार्रवाई

इसी अभियान के दौरान पुलिस ने तीन और ऐसे लोगों को पकड़ा है, जो फर्जी वीवीआईपी पास और फर्जी नीली बत्ती लगाकर रौब झाड़ रहे थे और टोल बचाने की कोशिश कर रहे थे. अब तक कुल सात लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है.

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सख्‍त चेकिंग

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा पहले भी मेरठ में वीवीआईपी पास और फर्जी बत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. 24 जनवरी को भी उन्होंने एक थार और एक इनोवा को ऐसे ही मामलों में सीज किया था. गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चेकिंग और सख्‍त की गई, इसी दौरान आकाश भी गिरफ्त में आ गए.

गिरफ्तारी के बाद सिफारिशी कॉल!

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद कई फोन कॉल आ रहे हैं और सिफारिशें भी की जा रही हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि फर्जी वीवीआईपी पास का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वह कोई भी हो.