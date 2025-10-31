विज्ञापन
हल्द्वानी में रात में सड़क पर टहल रही महिला से छेड़छाड़, तीनों आरोपियों की जमकर हुई धुनाई

पुलिस ने इस मामले की सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है. (एनडीटीवी के लिए हर्ष रावत की रिपोर्ट)

  • हल्द्वानी के लालकुआं क्षेत्र में तीन युवकों ने एक महिला के साथ छेड़खानी की
  • महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों को पकड़कर जमकर पिटाई की
  • महिला ने आरोपी युवकों के स्कॉर्पियो वाहन को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त किया
हल्द्वानी:

उत्तराखंड के हल्द्वानी के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार तीन युवकों को एक महिला से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया. पहले तो महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई की. इसके बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान महिला ने छेड़खानी करने वाले लोगों के वाहन में पत्थर मारकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्या था पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक कल देर रात 11 बजे लालकुआं निवासी एक महिला और युवती हाइवे किनारे सड़क में टहल रहे थे, तभी वहां पर एक स्कॉर्पियो कार आ गई और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे. इस दौरान महिला ने मौके पर परिजनों को बुला लिया. फिर क्या था, महिला पक्ष के लोगों ने पहले तो स्कॉर्पियो सवार तीनों युवकों को जमकर सबक सिखाया और बाद में तीनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इस दौरान महिला ने स्कॉर्पियो को पत्थर मार कर क्षति ग्रस्त भी किया गया.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

इस मामले में पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना नाम अनिलकुमार आर्या, चंदन आर्या और विनोद आर्य निवासी बिंदुख्तता लालकुआं बताया. महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि तीनों मनचलों को लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

