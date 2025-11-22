हादसे का खौफनाक VIDEO: तेज रफ्तार कार की टक्कर से कई फुट हवा में उछले युवक, रॉग साइड से आ रहे थे बाइकर्स

उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. जहां रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार युवकों की तेज रफ्तार कार से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट ऊपर हवा में उछल गए. हल्द्वानी स्थित गौरा पड़ाव क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जो अब वायरल को रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार दो युवक सड़क के मोड़ पर अचानक गलत दिशा से निकलते हैं.

उसी दौरान हल्द्वानी से लालकुआं की ओर लौट रही एक तेज़ रफ़्तार कार सीधे बाइक से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे। यह दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हादसा कुछ ही सेकंड में घटा, लेकिन इसका प्रभाव बेहद भयावह रहा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग सड़क पर गलत साइड से चलने के खतरों पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हादसे में शामिल दोनों युवकों की स्थिति और आगे की पुलिस कार्रवाई की जानकारी का इंतज़ार है।

