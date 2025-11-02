15 साल के लड़के ने की भाई और गर्भवती भाभी की हत्या, फिल्मी कहानी जैसी घटना से पुलिस भी रह गई दंग

गुजरात के जूनागढ़ के एक गांव से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 15 साल के एक लड़के ने पुलिस पूछताछ में जो कुछ कबूल किया, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए. आरोपी ने पहले अपने बड़े भाई को पीट-पीटकर मार डाला और फिर गर्भवती भाभी को भी मौत के घाट उतार दिया. पूरा परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है.

आरोपी ने दोनों की हत्या कर शोभावडला गांव के पास बने आश्रम में इनके शवों को दफना दिया. मृतकों में परप्रांतीय पति शिवमगिरि, गर्भवती पत्नी कंचन कुमारी और उनका अजन्मा बच्चा शामिल है. आरोपी मृतक का सगा छोटा भाई ही है.

पुलिस अधिकारी एसपी रोहित डगर ने बताया कि मृतक कंचन कुमारी के परिवार के शक जताने पर जांच की गई थी. पुलिस को भी दोनों की हत्या किए जाने की आशंका थी. मृतक के भाई की पूछताछ पर उसने कबूल किया कि उसी ने तीनों की हत्या की थी. दिवाली के पहले 17 या 18 अक्टूबर को उनकी हत्या की गई और इसके बाद आरोपी ने मृतका के बिहार में रहने वाले परिवार को बताया कि दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है.

कंचन कुमारी के पिता बुलबुल कुमार ने बताया कि दिवाली पर बात नहीं हो पाने से हमें कुछ गलत होने का शक हुआ, तो फोन किया लेकिन उसने शिवम और कंचन की एक्सीडेंट में मौत होने की बात कही.

शक होने पर मृतका का भाई ओर पिता बिहार से विसावदर पुलिस स्टेशन पहुंचा और फरियाद दर्ज करवाई. पुलिस ने जांच के बाद सगे देवर से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

परिवार आश्रम में सेवा कार्य करता था. मृतक शिवम और उसकी पत्नी की लाश आश्रम के भीतर ही गड्ढे से बरामद की गई. हत्या के बाद गुनाह छिपाने के लिए कपड़े जलाने और सबूत मिटाने में उसकी माता विभा उर्फ बिरवा बेन ने भी मदद की थी, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है.