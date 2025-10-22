ZIM vs AFG: अफगानिस्तान के गेंदबाज ने डेब्यू टेस्ट में 7 विकेट लेकर रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाला पहले एशियाई पेसर

Ziaur Rahman Record: हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में अफगानिस्तान के तेज़ गेंदबाज ज़ियाफर रहमान शरीफ़ी ने कमाल की गेंदबाजी कर इतिहास रच दिया है. दरअसल, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच एक मात्र टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के पहली पारी के दौरान ज़ियाफर रहमान शरीफ़ी ने 32 ओवर में 97 रन देकर 7 विकेट लिए, जिसके कारण जिम्बाब्वे की टीम 359 रन पर आउट हो गई.ज़ियाफर रहमान शरीफ़ी ने जिम्बाब्वे की पहली पारी के दौरान 7 विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. ज़ियाफर रहमान शरीफ़ी अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में सात विकेट लेने वाले एशिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. 27 साल के तेज़ गेंदबाज़, जिन्होंने सोमवार (20 अक्टूबर) को हरारे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था.

𝐀 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐀𝐠𝐞𝐬! 🤩



Zia Ur Rahman Sharifi put on a terrific bowling performance as he returned with outstanding figures of 7/97 in his debut Test match. 👏



Excellent start to your Test career, Zia! Many more to come. 🙌#AfghanAtalan | #ZIMvAFG… pic.twitter.com/dzKBfJsudv — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 21, 2025

किसी भी गेंदबाज़ की ओर से पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड भारतीय स्पिनर नरेंद्र हिरवानी के नाम , जिन्होंने 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट मैच में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे. उन्होंने उस मैच की दूसरी पारी में भी 8 बल्लेबाजों को आउट किया.

ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी ने भी अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 8 विकेट लिए, जून 1972 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 32.5 ओवर में 84 रन देकर 8 विकेट लिए थे और दूसरी पारी में 53 रन देकर 8 विकेट लेने का कमाल किया था. इसके अलावा शरीफ़ी अफगानिस्तान के लिए राशीद खान के बाद टेस्ट में एक पारी में 7 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

एक टेस्ट पारी में अफ़ग़ानिस्तान के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े:

7/66 - राशिद ख़ान बनाम ज़िम्बाब्वे, 2025

7/97 - ज़ियाउर रहमान बनाम ज़िम्बाब्वे, 2025

7/137 - राशिद ख़ान बनाम ज़िम्बाब्वे, 2021

टेस्ट मैच की बात की जाए तो दूसरे दिन के खेल खत्म होने के समय अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए थे. बता दें कि अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 127 रन बनाए थे जिसके बाद जिम्बाब्वे ने 359 रन बनाकर पहली पारी में 232 रन की बढ़त हासिल करने में सफलता हासिल की थी. अभी भी अफगानिस्तान जिम्बाब्वे से 198 रन पीछे है.