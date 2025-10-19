पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्धविराम पर सहमत हुए : कतर

कतर ने रविवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. यह सहमति दोहा में आयोजित हुई एक वार्ता के दौरान बनी, जिसमें कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई.

इससे पहले शत्रुता को रोकने के लिए 48 घंटे का युद्धविराम शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया था. इसके कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने सीमा पार हमला कर दिया था.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इन दिनों भारी तनाव देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान ने काबुल के कई इलाकों में सैन्य बल का इस्तेमाल करके बड़ी एयरस्ट्राइक की. इस एयरस्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं सहित कई नागरिक मारे गए.

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों में लगभग 200 अफगानियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 60 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए.

रिपोर्टों के अनुसार, शुक्रवार देर रात पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में तीन जगहों पर हवाई हमले किए. इस बम विस्फोट में तीन अफगान क्रिकेटरों सहित कम से कम 17 लोग मारे गए हैं. इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इसी तरह के हमले किए हैं.



