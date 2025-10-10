विज्ञापन
विशेष लिंक

दिवाली को लेकर महंगी हुई फ्लाइट टिकट, ₹4,000 वाली ₹12,000 में! जानिए किस रूट में कितना बढ़ गया किराया

Air Ticket Prices are Soaring: एविएशन एक्‍सपर्ट संजय लाजर ने कहा, 'त्योहारों में यात्रियों की मांग और उड़ानों की कमी के चलते किराया बढ़ना तय था. डायनमिक प्राइसिंग के कारण यह दरें और तेजी से बढ़ीं और ये रुझान क्रिसमस तक जारी रह सकते हैं.'

Read Time: 3 mins
Share
दिवाली को लेकर महंगी हुई फ्लाइट टिकट, ₹4,000 वाली ₹12,000 में! जानिए किस रूट में कितना बढ़ गया किराया

Air Ticket for Diwali: फेस्टिव सीजन में दिवाली (Diwali 2025) पर सभी को घर जाने की जल्‍दी है. ट्रेनों में भीड़ बढ़ रही है और टिकट की भी मारामारी है. इस बीच फ्लाइट की डिमांड बढ़ती जा रही है. NDTV Profit को इंडस्‍ट्री एक्‍सपर्ट से मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक, हवाई यात्रा की मांग 60 से 70 फीसदी बढ़ गई है. ऐसे में हवाई सफर और भी महंगा होने वाला है. अगर आप इस दीवाली हवाई सफर की योजना बना रहे हैं, तो जेब पर ज्‍यादा बोझ डालने के लिए तैयार रहें.

हवाई किराये में जबरदस्‍त उछाल 

इक्सिगो (ixigo) और ईज माई ट्रिप (EaseMyTrip) के आंकड़ों के मुताबिक, हवाई सफर की मांग 70% तक बढ़ने के चलतेटिकट दरों में जबरदस्त उछाल आया है, खासकर मेट्रो रूट्स पर.

EaseMyTrip के CEO रिकांत पिट्टी ने NDTV Profit को बताया कि प्रमुख घरेलू रूट्स पर टिकट दाम पिछले साल की तुलना में 50% से अधिक बढ़े हैं, जो मजबूत डिमांड दिखाता है.  

Latest and Breaking News on NDTV

किस रूट में कितना बढ़ गया किराया?

रिकांत पिट्टी ने बताया, 'हैदराबाद से जयपुर का किराया 6,500 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया है. हैदराबाद से ही दिल्ली के लिए हवाई‍ टिकट के दाम 4,000-7,000 रुपये से बढ़कर 7,000-12,000 रुपये के बीच पहुंच गए हैं. 2024 में इन रूट्स पर औसतन 20-30% की कमी देखी गई थी.'

EMT के अनुसार, दिल्ली-मुंबई की एवरेज टिकट कीमत 4,999 रुपये, बेंगलुरु-कोलकाता 8,118 रुपये और चेन्नई-हैदराबाद 2,980 रुपये के करीब है. 

इक्सिगो(ixigo) के CEO आलोक बाजपेई ने NDTV Profit को बताया, 'इस बार दीवाली पर उड़ानों की बुकिंग में 60–65% की बढ़ोतरी देखी जा रही है. धार्मिक स्थलों, जैसे अयोध्या और वाराणसी की उड़ानों में 100% से भी अधिक उछाल आया है. अयोध्या की फ्लाइट बुकिंग्स ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है.'

डायनमिक प्राइसिंग के चलते बढ़ रहा किराया 

एविएशन एक्‍सपर्ट संजय लाजर ने कहा, 'त्योहारों में यात्रियों की मांग और उड़ानों की कमी के चलते किराया बढ़ना तय था. डायनमिक प्राइसिंग के कारण यह दरें और तेजी से बढ़ीं और ये रुझान क्रिसमस तक जारी रह सकते हैं.'

Latest and Breaking News on NDTV

सरकार की कोशिशों के बावजूद किराया बढ़ा 

कुछ दिन पहले नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई किराया न बढ़े, इसके लिए हस्‍तक्षेप किया था और एयरलाइन कंपनियों से इस दिशा में जरूरी कदम उठाने को कहा था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद, इस साल किरायों में औसतन 50% सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

पिट्टी ने बताया कि मेट्रो शहरों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई- से यात्रा की सबसे अधिक मांग है. लोग अपने होम टाउन जैसे पटना और लखनऊ लौट रहे हैं, जहां बुकिंग्स में क्रमशः 45% और 24% की वृद्धि हुई है. वहीं लोकप्रिय डेस्टिनेशंस लखनऊ, गोवा, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता के लिए किराये भी पिछले साल की तुलना में 18–20% बढ़े हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

1700 से ज्‍यादा अतिरिक्‍त उड़ानें

त्योहारी सीज़न को देखते हुए DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने एयरलाइनों से अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने को कहा है. इसके तहत इंडिगो 42 रूट्स पर 730 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ रहा है. वहीं एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 20 रूट्स पर 486 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं, जबकि स्पाइसजेट ने 38 रूट्स पर 546 अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर रहा है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flight Ticket, Airline Ticket Pricing, Air India Flight, Indigo Flight, SpiceJet Flight
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com