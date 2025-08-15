विज्ञापन
मार्कस स्‍टोइनिस ने टारगेट किया सेट, इस टूर्नामेंट के लिए बचाकर रख रहे हैं अपना दमखम

Marcus Stoinis Big Statement: वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को झटका देने वाले ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का ध्यान भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 में आयोजित टी20 विश्व कप में खेलने पर है.

  • स्टोइनिस ने 2025 में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर 2026 के टी20 विश्व कप में खेलने पर ध्यान केंद्रित किया है
  • उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लिया और द हंड्रेड लीग में खेल रहे हैं
  • स्टोइनिस ने BBL में IPL के निजी निवेश मॉडल का समर्थन करते हुए इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण बताया
Marcus Stoinis Big Statement: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले वनडे क्रिकेट से संन्यास लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को झटका देने वाले ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस का ध्यान भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 में आयोजित टी20 विश्व कप में खेलने पर है. ईएसपीएन क्रिक इन्फो के मुताबिक, मार्कस स्टोइनिस ने कहा है कि बेशक वह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन, टी20 विश्व कप 2026 में निश्चित रूप से खेलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में मेरी बात ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड और मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली से हुई थी. इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का हिस्सा न होकर 'द हंड्रेड' का हिस्सा हूं.

मार्कस स्टोइनिस 'द हंड्रेड' 2025 में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए खेल रहे हैं. मार्कस स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग 'बिग बैश लीग' (बीबीएल) में निजी निवेश का भी समर्थन किया है. स्टोइनिस ने कहा कि बीबीएल में आठ टीमों में आईपीएल के निजी निवेश का मॉडल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बेहद अहम हो सकता है.

उन्होंने कहा कि आईपीएल मालिकों के पास बड़ी लीग बनाने का रिकॉर्ड रहा है. आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं. अगर उनका निवेश बीबीएल में हो रहा है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए अच्छा होगा. दरअसल, हाल ही में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह बीबीएल लीग में टीमों के निजी स्वामित्व को लागू करने के लिए तैयार है और वर्तमान में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) द्वारा भेजी गई सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है.

इस साल, आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों ने 'द हंड्रेड' टीमों ओवल इनविंसिबल्स, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और सदर्न ब्रेव में निवेश हिस्सेदारी खरीदी है. ऐसा बीबीएल में भी देखने को मिल सकता है.

मार्कस स्टोइनिस टी20 फॉर्मेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं. वह दुनियाभर की टी20 लीग में खेलते हैं. आईपीएल की बात करें, तो फिलहाल वह पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टोइनिस ने 74 टी20 मैचों में 1,245 रन बनाने के साथ ही 45 विकेट लिए हैं.

