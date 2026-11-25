भारतीय क्रिकेटर नितीश राणा, युजवेंद्र चहल और राहुल तेवतिया बुधवार (25 नवंबर 2026) की सुबह उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे. तीनों क्रिकेटरों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और भगवान महाकाल के दर्शन करने के साथ ही पूजा-अर्चना की. सभी खिलाड़ी प्रातः कालीन दिव्य भस्म आरती में शामिल हुए और नंदी हॉल में बैठकर भगवान की आराधना की. दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने मंदिर समिति की तरफ से की गई सुगम और वीआईपी दर्शन व्यवस्था की प्रशंसा की.

स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा, 'जब भी भस्म आरती देखने आते हैं, तो काफी अच्छा लगता है. मंदिर द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे कभी भी पूजा-पाठ या दर्शन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. बहुत ही आराम से दर्शन होता है. भक्तों की कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यहां कोई दिक्कत नहीं होती.'

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नितीश राणा ने कहा, 'मैं यहां पर भस्म आरती के लिए आया था. मैं पहले भी कई बार यहां आ चुका हूं. मैं जिंदगी में कभी भी परेशान होता हूं या दुविधा में होता हूं, तो महाकालेश्वर आता हूं. भगवान महाकाल के दर्शन करता हूं. मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है.'

युजवेंद्र चहल और नितीश राणा दोनों भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, जबकि राहुल तेवतिया को टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू का मौका नहीं मिला है.

हालांकि, तीनों खिलाड़ियों को देखने का मौका फैंस को आईपीएल में मिलता है. चहल फिलहाल पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं. अपनी लेग स्पिन से हमेशा की तरह पिछले दो सीजन में भी चहल पंजाब के लिए काफी प्रभावी साबित हुए हैं. आईपीएल 2027 में भी टीम उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए है.

नितीश राणा पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे. आईपीएल 2027 से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है. वह एक बार फिर से नीलामी में दिखेंगे. वहीं, राहुल तेवतिया शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं.

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