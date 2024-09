युजवेंद्र चहल ने इंग्लैंड में धूम मचाते हुए जमाया खास 'शतक', एक नजर रिकॉर्ड पर तो डालिए

Yuzvendra Chahal Completed 100 wickets in First Class Cricket: टीम इंडिया के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल मौजूदा समय में इंग्लैंड की जमीं पर काउंटी क्रिकेट में जलवा बिखेर रहे हैं. यहां वह नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम का हिस्सा हैं. डर्बीशायर के खिलाफ खेले गए मैच में वह जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए जहां उन्होंने पहली पारी में 16.3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 45 रन खर्च कर 5 सफलता प्राप्त की. वहीं दूसरी पारी में भी उनका जलवा देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने कुल 18 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 54 रन खर्च करते हुए 9 विकेट चटकाए. चहल के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम डर्बीशायर के खिलाफ 133 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

डर्बीशायर के खिलाफ 9 विकेट चटकाते ही युजवेंद्र चहल ने एक खास उपलब्धि प्राप्त कर ली है. वह फर्स्ट क्लास में 100 विकेट हासिल करने वाले खास गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

- Five wicket haul in 1st innings.

- Four wicket haul in 2nd innings.

- Completed 100 wickets in FC.



YUZVENDRA CHAHAL SHOW IN COUNTY CRICKET, The Magician of India. 💪 pic.twitter.com/TlOWoaf7HL