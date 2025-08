'धोखा कभी नहीं दिया, खुदकुशी करने का मन करता था...', धनश्री से तलाक पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी

Yuzvendra Chahal on his divorce with Dhanashree Verma: भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है. चहल ने बताया है कि कैसे धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से तलाक के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी. चहल ने राज शमानी के पोडकास्ट पर इस बारे में बात की औऱ कहा, "मैं चार-पांच महीने तक काफी डिप्रेशन में रहा. मुझे एंग्जाइटी अटैक पड़ते थे. मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था. ये बातें केवल कुछ लोग ही जानते हैं, जो उस समय मेरे साथ थे. इसके अलावा मैंने ये बातें किसी से शेयर नहीं की. इस दौरान मेरे मन में खुदकुशी करने के भी ख्याल आते थे, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था."

चहल ने आगे ये भी बताया कि, टेंशन की वजह से उनको नींद तक नहीं आती थी और केवल तीन घंटे ही सो पाता था. बाकी समय अपने दोस्तों के संपर्क में रहता था. राज शमानी के पोडकास्ट में चहल ये भी बताया कि इस टेंशन की वजह से उन्होंने क्रिकेट से दूरी तक बना लिया था. उन्होंने कहा, "मैं इस दौरान मैदान पर अपना 100 फीसदी नहीं दे पा रहा थात. इसलिए मैंने क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया था. तमाम सुविधाएं मेरे पास थी लेकिन मैं इसके बाद भी खुद में खालीपन देखता था. मेरे मन में बराबर ख्याल आते थे कि इस जीवन का क्या करें." (Yuzvendra Chahal reveals details of his divorce from Dhanashree Verma)

चहल ने पोडकॉस्ट में आगे ये भी बताया कि जब तालाक की बातें हुई तो कई लोगो ने उन्हें धोखेबाज तक कहा था लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है. मैंने किसी को धोखा नहीं दिया.

चहल ने अपनी बात रखते हुए पोडकॉस्ट में कहा, "मैंने किसी को धोखा नहीं दिया. मैं अपने लोगों के लिए दिल से सोचता हूं. मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, केवल दिया है. जब लोगों को कुछ पता नहीं होता है तो वो कुछ भी लिख देते हैं. मेरी दो बहने हैं, इसलिए मुझे पता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है."

चहल ने आगे कहा, "समस्या यह है कि अगर आप एक बार प्रतिक्रिया देंगे, तो और भी लोग आएंगे जो यह जानते हुए आपके पास आएंगे कि आप प्रतिक्रिया देंगे.