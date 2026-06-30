'क्रिकेट आपको मिस करेगा' बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट पर युवारज सिंह हुए इमोशन, कही दिल छूने वाली बात

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने पर भावनात्मक पोस्ट साझा की है. युवराज ने 15 साल के लंबे करियर में स्टोक्स के मुश्किलों से उबरने की उनकी काबिलियत की तारीफ की. बता दें, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बीच अंतरराष्ट्रीय से संन्यास का ऐलान किया था. यह घोषणा एक मुश्किल हफ्ते के बाद हुई, जब लंदन के एक नाइटक्लब में हुई घटना की वजह से स्टोक्स दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे. 35 वर्षीय स्टोक्स ने ट्रेंट ब्रिज में तीसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन से पहले टीम के साथियों को अपने फैसले के बारे में बताया.
युवराज ने एक्स पर लिखा,"वर्ल्ड कप फाइनल की एक ऐसी पारी जिसे देखने वाला कोई भी कभी नहीं भूलेगा. हेडिंग्ले में नाबाद 135 रन की पारी जिसने यह फिर से लिख दिया कि क्या मुमकिन था. मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत, जब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. अपने पिता को खोना. और हर बार वापस आना. मुझे पता है कि एक दिन दुनिया में टॉप पर होना और अगले दिन सबसे निचले स्तर पर होना कैसा लगता है, और मैंने तुममें वही सफर देखा."
A World Cup final innings that nobody who watched it will ever forget. A 135 not out at Headingley that rewrote what was possible. The courage to speak openly about mental health when most wouldn't. Losing his father. And coming back every single time.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) June 29, 2026
I know what it feels like… pic.twitter.com/7vIvfpmMQx
उन्होंने लिखा,"यही अच्छे को सच में महान से अलग करता है. रिकॉर्ड नहीं. ट्रॉफी नहीं. वापस उठने की काबिलियत. 15 साल. दो वर्ल्ड कप विनर मेडल. एक कप्तान जिसने अपनी टीम को यकीन दिलाया कि कुछ भी मुमकिन है. सबसे अच्छे लोगों में से एक जिसे खेल हमेशा याद रखेगा. एक जबरदस्त करियर के लिए बधाई. खेल तुम्हें याद करेगा, बेन. अगले चैप्टर का मजा लो. तुमने यह कमाया है."
इंग्लैंड के सबसे असरदार ऑलराउंडरों में से एक, स्टोक्स ने एक ऐसे करियर का अंत किया जिसमें दो विश्व कप, एशेज में शानदार प्रदर्शन और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के तौर पर एक बदलाव लाने वाला दौर शामिल है.
स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन मैच-विनर में से एक के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 के रोमांचक फाइनल में नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड को उसका पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जिताया था. छह हफ्ते बाद, हेडिंग्ले में उनकी शानदार नाबाद 135 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज की सबसे बड़ी जीतों में से एक के लिए प्रेरित किया. वह टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड की जीत में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं. स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 122 मैच खेले हैं, जबकि 114 वनडे के अलावा 43 टी20 मुकाबलों में इंग्लिश टीम का हिस्सा रहे हैं.
35 वर्ष के स्टोक्स ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. 15 साल के करियर में स्टोक्स ने 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 मैच खेले. स्टोक्स के नाम टेस्ट में 14 शतक और 37 अर्धशतक की मदद से 7,273 रन और 252 विकेट, वनडे में 5 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 3,463 रन और 74 विकेट, टी20 में 585 रन और 26 विकेट दर्ज हैं.
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