6,6,6,6,6,6,6,6, यूसुफ पठान के तूफान में धुंआ-धुंआ हुआ बख्शी स्टेडियम, VIDEO

Yusuf Pathan, Legends League Cricket 2024 Final: लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2024 का फाइनल मुकाबला बीते कल (16 अक्टूबर 2024) सदर्न सुपर स्टार्स और कोणार्क सूर्य ओडिशा के बीच बख्शी स्टेडियम में खेला गया. जहां सदर्न की टीम सुपर ओवर मुकाबले में बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान कोणार्क के ऑलराउंडर यूसुफ पठान का बल्ला जमकर चला, लेकिन उसके बावजूद वह अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे. मैच के दौरान वह अपनी टीम के लिए 6वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. इस दौरान उनके बल्ले से 38 गेंदों 223.68 की स्ट्राइक रेट से 85 रन की नाबाद धुंआधार अर्धशतकीय पारी निकली. मैच के दौरान उनके बल्ले से 8 गगनचुंबी छक्के और 6 बेहतरीन चौके निकले. नतीजा यह रहा कि कोणार्क की टीम मैच को ड्रा कराने में कामयाब रही.

हालांकि, सुपर ओवर मुकाबले में कोणार्क की टीम कमाल नहीं कर पाई और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा. सुपर ओवर मुकाबले में कोणार्क की टीम पहले बल्लेबाजी करते ही 1 ओवर में 13 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए यूसुफ पठान ने 5 गेंद में 1 छक्के की मदद से 7 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन इरफान पठान 1 गेंद में नाबाद 1 और रिचर्ड लेवी ने 1 गेंद में नाबाद 4 रन की पारी खेली.

Maturity is when you realize Yusuf Pathan can still make into main Indian side.



Gem of a knock in the final, 85 of 38 balls 🥶pic.twitter.com/SJmRWLVjUI