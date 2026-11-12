'आप इसे सैंडपेपर नहीं कह सकते', ख्वाजा ने खोली पूर्व बॉलिंग कोच, अखबार ने लगाई नाम पर मुहर

हाल ही में पूर्व ओपनर उस्मान ख्वाजा के खुलासे के बाद साल 2018 में घटित हुए सैंडपेपरगेट घटना को लेकर अब हर दिन नई बात सामने आ रही है. उस्मान ख्वाजा के खुलासों और आरोपों, डेविड वार्नर के इसे खारिज न करने और मिचेल स्टार्क के सीधे तौर पर नकारने के बाद 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' ने खबर दी है कि जिस कोच का ख्वाजा ने इस घोटाले में बार-बार जिक्र किया है, वह उस समय के बॉलिंग कोच डेविड साकर थे. अखबार ने लिखा, 'टूर के सूत्रों के अनुसार, उन्होंने (साकर ने) खेल के दिन के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ और कैमरून बैनक्रॉफ्ट से आग्रह किया था कि वे उस पीली वस्तु की प्रकृति का खुलासा न करें जिसे न्यूलैंड्स में मैदान पर ले जाया गया था” इसमें आगे कहा गया है, 'साकर ने कथित तौर पर बार-बार कहा था कि आप सैंडपेपर नहीं कह सकते.'

यह भी पढ़ें: तब कमिंस सहित 3 पेसर 'हर्डल' में क्या कर रहे थे? 'सैंडपेपरगेट' विवाद ने पकड़ा तूल, CA बचाव में उतरा

हालांकि ख्वाजा ने अपनी किताब में साकर का नाम लेने से परहेज किया था, लेकिन उसमें एक कोच के कई संदर्भ दिए गए हैं. ख्वाजा ने लिखा, 'चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, 'बेंजर्स (बैनक्रॉफ्ट) आप जो भी कर रहे हैं, हमें इसकी और जरूरत है, वहां बाहर नमी है. हमें बस इसकी और जरूरत है.' फिर मैंने बेंजर्स को सैंडपेपर का एक टुकड़ा उठाते और अपनी जेब में रखते हुए देखा. कोच ने मुझे और कैमरून दोनों को संतुष्टि की एक कुटिल मुस्कान दी और चले गए.'

एक अन्य संदर्भ में ख्वाजा ने उस कोच के बारे में लिखा है जिसने गेंदबाजों से कहा था, 'दोस्तों मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि क्या होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर सीधी गेंद के खिलाफ बहुत अच्छे हैं. जब गेंद पुरानी हो जाए तो हमें उसे स्विंग करवाना होगा. मुझे परवाह नहीं है कि आपको क्या करना है, या कैसे करना है, लेकिन हमें इसे हवा में मूव कराने की जरूरत है. यही एकमात्र मौका है जो हमारे पास है.'

वहीं, फरवरी 2019 में संगठन छोड़ने के बाद साकर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के साथ एक नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (गैर-प्रकटीकरण समझौता) किया था. उन्होंने 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' के लिए एक कॉलम में इस घटना के बारे में लिखा था. साकर ने लिखा, 'दोष देने के लिए बहुत सारे लोग थे. दोष मुझ पर भी हो सकता था, यह किसी और पर भी हो सकता था. इसे रोका जा सकता था और ऐसा नहीं किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.' साकर ने लिखा, 'आप अपनी उंगली मुझ पर उठा सकते हैं, आप 'बूफ' (तत्कालीन कोच डार्विन लेहमन) पर उंगली उठा सकते हैं, आप इसे अन्य लोगों पर भी उठा सकते हैं, बिल्कुल आप उठा सकते हैं. हम सब जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी भूल की थी. इसकी गंभीरता तब तक उतनी स्पष्ट नहीं थी जब तक कि यह सब सामने नहीं आ गया.'



मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं, बोले मिचेल मार्श

इस बीच, टी20 कप्तान मिचेल स्टार्क, जो उस दौरे का हिस्सा थे, ने पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे से पहले इस सवाल को टाल दिया. उन्होंने कहा, 'सुनिए, इस हफ्ते जाहिर तौर पर बहुत शोर हुआ है और मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि कुछ लोगों ने अपनी कहानियां साझा की हैं, लेकिन मैं आज अपनी कहानी साझा करने यहां नहीं आया हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह हमारे लिए एक बड़ा हफ्ता है, और इस वनडे ग्रुप के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, और मेरा पूरा ध्यान कल के लिए तैयारी करने पर है. मेरा ईमानदार जवाब यह है कि चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ चुका हूं. इसलिए मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि दूसरे लोग शायद आगे नहीं बढ़े होंगे, लेकिन मैं बढ़ चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि इसका सम्मान किया जाए.'

साल 2018 में घटे सैंडपेपरगेट विवाद के बारे में F.A.Q= Frequently Asked Questions सें पूरे प्रकरण को समझें

Q.1: सैंडपेपरगेट विवाद क्या था और यह किस वर्ष हुआ था?

उत्तर: सैंडपेपरगेट विवाद मार्च 2018 में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच केप टाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान सामने आया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को मैदान पर गेंद की स्थिति बदलने (रफ करने) के लिए अपनी जेब से सैंडपेपर (रेगमार्क कागज) निकालते और उसका इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद किया गया था. इस घटना ने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया था क्योंकि यह खेल भावना और नियमों के खिलाफ था।

Q.2: इस विवाद में मुख्य रूप से कौन-कौन से खिलाड़ी दोषी पाए गए थे?

उत्तर: इस पूरी घटना की जांच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वार्नर और बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को मुख्य दोषी माना था. तत्कालीन कोच डारेन लीमैन को भी बाद में इस पद से हटना पड़ा था, हालांकि जांच में उन्हें इस विशिष्ट साजिश की सीधी जानकारी न होने का दोषी पाया गया था.

Q.3: दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों को क्या-क्या सजा दी गई थी? उत्तर: तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वार्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक-एक साल का अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट प्रतिबंध लगाया गया था, साथ ही उन्हें भविष्य में कभी भी कप्तानी न सौंपने का आजीवन प्रतिबंध भी मिला था (हालांकि बाद में नियम संशोधित हुए). वहीं, कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था. इसके अलावा तीनों खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मैच फीस का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था.

Q.4: क्या इस विवाद में टीम के अन्य खिलाड़ियों या गेंदबाजों को भी इसके बारे में पहले से पता था?

उत्तर: उस समय (2018 में) क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक जांच में यह निष्कर्ष निकला था कि यह साजिश केवल कुछ ही खिलाड़ियों (स्मिथ, वार्नर और बैनक्रॉफ्ट) तक सीमित थी और ड्रेसिंग रूम के बाकी सदस्यों या गेंदबाजों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी. हालांकि, हाल ही में उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा "सब्र" और अन्य पूर्व खिलाड़ियों के बारे में किए दावों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि इस बारे में टीम के और भी लोगों को जानकारी हो सकती है, जिससे यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।

Q.5: इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

उत्तर: इस विवाद के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को अपनी छवि सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम की संस्कृति की समीक्षा की और 'विन इट द राइट वे' (सही तरीके से जीतें) के नारे के तहत खिलाड़ियों के व्यवहार और आचार संहिता को बेहद सख्त बनाया गया. इसके बाद टिम पेन और फिर पैट कमिंस ने कप्तान के रूप में टीम की आक्रामक छवि को बदलकर अधिक नैतिक और अनुशासित नेतृत्व शैली स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई.