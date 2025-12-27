2025 में किसका रिकॉर्ड सबपर भारी, किस महिला क्रिकेटर ने तोड़ा विराट कोहली के तेज़ शतक का रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट के लिए साल 2025 हमेशा के लिए याद किये जानेवाले साल बन गया है. कपिल देव की 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम की तरह भारतीय महिला टीम ने भी पहली बार फ़ाइनल में दक्षिण अफ़्रीका को हराते हुए वर्ल्ड कप ख़िताब पर कब्ज़ा जमाया और हमेशा के लिए महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने का एलान कर दिया.

वर्ल्ड कप में मंधाना के बल्ले-बल्ले

वर्ल्ड कप के दौरान स्मृति मंधाना ने सबसे ज़्यादा 434 रन बनाकर भारत के लए एक रिकॉर्ड कायम कर दिया. वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अक्सर अपनी ओपनर स्मृति मंधाना के बैटिंग को धुरी बनाकर जीत हासिल करती रहीं. भारतीय महिला टीम के लिए वर्ल्ड कप फ़ाइनल से पहले का सफ़र काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा साबित हुआ. स्मृति मंधाना ने 55 के औसत से 1 शतक और 2 अर्द्धशतकों के सहारे भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 434 रन बनाए.

2025 वर्ल्ड कप में दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ़्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट के नाम रहा. लॉरा ने 9 मैचों में 2 शतक और 3 अर्धशतकों के सहारे सबसे ज़्यादा 571 रन बनाए.

सबसे तेज़ वनडे शतक का रिकॉर्ड

मंधाना ने 2025 में ही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ धमाकेदार शतकीय पारी खेली. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे में 50 गेंदों पर सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड बनाया और विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. स्मृति मंधाना ने ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप से पहले दिल्ली वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शतकीय पारी खेलते हुए बनाया. मंधाना ने इस पारी में 63 गेंदों पर 17 चौके और 5 छक्कों के सहारे 125 रन बनाये.

इत्तिफ़ाक की बात है कि विराट कोहली ने वनडे में अपने 52 गेंदों पर शतक का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के ही ख़िलाफ़ साल 2013 में जयपुर में बनाया था.

दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर बनीं दीप्ति शर्मा

महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का ख़िताब जीतने वालीं आगरा की दीप्ति शर्मा को अक्सर उनका पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है. महिला वर्ल्ड कप के दौरान दीप्ति ने 20 से ज़्यादा विकेट लेने के साथ 200 से ज़्यादा रन बनाए और ऐसा करने वाली वो पहली क्रिकेटर बन गईं.

श्रीलंका के ख़िलाफ़ टी-20 सीरीज़ के दौरान तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांच मैच की सीरीज़ के तीसरे टी-20 मैच में दीप्ति ने 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया की मैगान शट के साथ सबसे ज़्यादा 151 विकेट लेनेवाली गेंदबाज़ बन गईं. ऑफ़ स्पिनर दीप्ति के नाम अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के 355 से 22 कम यानी कुल 333 विकेट हैं.

दीप्ति ICC टी-20 रैंकिंग में नंबर-1 ऑलराउंडर बन गई हैं. उन्होंने 130 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1100 रन बनाने के साथ 151 विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है.

सबसे आगे कप्तान हरमनप्रीत कौर

भारतीय वर्ल्ड कप विजेता कप्तान अब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच जीतने वाली कप्तान बन गईं हैं. हरमनप्रीत अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग को पीछे छोड़नेवाली हैं. हरमनप्रीत कौर के नाम बतौर कप्तान 130 में से 76 मैचों में जीत हासिल है. जबकि, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग के नाम 100 में से 76 जीत दर्ज हैं.

