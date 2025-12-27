विज्ञापन

देश के किस IIT में हैं सबसे ज्यादा सीटें? जानें कैसे मिलता है एडमिशन

IIT में एडमिशन लेने के लिए दो परीक्षाएं पास करनी होती है. पहली JEE (Joint Entrance Examination) Main और दूसरी JEE Advanced. JEE Advanced में केवल वही छात्र बैठते हैं जिन्हें JEE (Joint Entrance Examination) Main पास की होती है.

IIT खड़गपुर में सबसे ज्यादा 1919 सीट हैं.

भारत में कुल 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी (IIT) हैं. सभी आईआईटी में कुल सीटों की संख्या 18,160 है. टॉप रैंकिंग के हिसाब से IIT मद्रास पहले स्थान पर आता है. उसके बाद IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी आते हैं. सभी IIT में अंडरग्रेजुएट साइंस और इंजीनियरिंग कोर्स (BTech/BS/इंटीग्रेटेड) कोर्स करवाए जाते हैं. इन कोर्स के दाखिल JEE एडवांस्ड एग्जाम के जरिए होते हैं. जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में टॉप करते हैं उन्हें ही आईआईटी में दाखिल मिल पाता है. किस कैंडिडेट्स को कौन से इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा ये उसकी JEE एडवांस्ड एग्जाम की रैंक पर निर्भर होता है.  आइए अब जानते हैं किस IIT कॉलेज में सबसे ज्यादा सीट हैं.

किस IIT में हैं सबसे ज्यादा सीटें?

IIT खड़गपुर में सबसे ज्यादा 1919 सीट हैं. दूसरे नंबर पर IIT (BHU) वाराणसी आता है, जिसमें कुल 1589 सीटे हैं. तीसरे नंबर में IIT बॉम्बे आता है, जिसमें 1360 सीट हैं. फिर  IIT रुड़की आता है जिसमें 1353 सीटे हैं.

कैसे मिलता है दाखिला

IIT में एडमिशन लेने के लिए दो परीक्षाएं पास करनी होती है. पहली JEE (Joint Entrance Examination) Main और दूसरी JEE Advanced. JEE Advanced में केवल वही छात्र बैठते हैं जिन्हें JEE (Joint Entrance Examination) Main पास की होती है. जेईई मेन्स 12 क्लास पास करने के बाद दिया जाता है. यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित की जाती है. JEE Main में टॉप 2,50,000 में आने वाले छात्रा ही JEE Advanced परीक्षा के लिए योग्य होता हैं. JEE Advanced के आधार पर ही ऑल इंडिया रैंक (AIR) जारी की जाती है. जो टॉप करता है उसे टॉप  IIT कॉलेज में दाखिला मिलता है.

