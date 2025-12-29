विज्ञापन
Year Ender 2025: क्रिकेट से लेकर बॉक्सिंग तक, इस साल छायी रहीं भारतीय खेलों की ग्लैमरस पोस्टर गर्ल

India Sprots in 2025: भारतीय महिलाओं ने इस साल गजब का प्रदर्शन किया. और ये स्टार ग्लैमर्स गर्ल क्रिकेट के मैदान से लेकर 'हर ग्राउंड' पर धमाल मचाने में सफल रहीं

Year Ender 2025: क्रिकेट से लेकर बॉक्सिंग तक, इस साल छायी रहीं भारतीय खेलों की ग्लैमरस पोस्टर गर्ल
year Ender 2025: हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता

तेज़ी से मुट्ठी के रेत की तरह फिसलते साल 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी मैदान और मैदान के बाहर भी सुर्खियां बटोरने में पुरुष क्रिकेटरों-खिलाड़ियों से कहीं पीछे नहीं रहीं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के ख़िताब जीतकर इस खेल की तस्वीर हमेशा के लिए बदल डाली है.  भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, जेमाइमा रोड्रिगेज़, शतरंज की ग्रैंडमास्टर्स दिव्या देशमुख, आर वैशाली, कोनेरू हंपी, डबल ओलिंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर और उभरती टैलेंट सुरुचि फोगाट, पैरालिंपियन तीरंदाज़ शीतल देवी और पैरालिंपियन एकता भयान, बॉक्सर्स निख़त ज़रीन, जैस्मीन लैम्बोरिया और नुपुर शेओरन जैसी दर्जनों खिलाड़ी और वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम- ये सभी बेटियां देश का गौरव बनी रहीं. इनके नाम और कामयाबियों की फेहरिस्त कहीं लंबी है. इन सबने भारत का परचम सबसे ऊंचे स्तर पर लहराया और देश का नाम रोशन किये रखा. 

बेहतरीन लीडर विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर

पंजाब के मोगा की रहनेवालीं हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजुमदार की टीम ने टूर्नामेंट में कई मैच हार रही टीम में 1983 के वर्ल्ड कप विजेता टीम की तरह हौसला टूटने नहीं दिया. सेमीफ़ाइनल में हरमनप्रीत ने जेमाइमा रोड्रिगेज़ के साथ 167 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड रन चेज़ कर टीम को पहले फ़ाइनल में पहुंचाया और फिर वर्ल्ड कप जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया. वर्ल्ड चैंपियन कप्तान कपिलदेव हरमनप्रीत कौर की तुलना सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों से करते हैं. हरमनप्रीत के नाम वर्ल्ड कप के नॉकआउट में सबसे ज़्यादा 331 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.  मौजूदा वर्ल्ड कप के 9 मैचों में हरमनप्रीत कौर ने 32.5 के औसत से 2 अर्द्धशतकों के सहारे 260 रन भी बनाये. 

चैंपियन स्मृति मंधाना ने बनाए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड 

जीत में और हार में पूरे साल भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना टीम की रीढ़ बनीं रहीं. वर्ल्ड कप के 9 मैचों में मंधाना ने 55 के औसत से 1 शतक और 2 अर्द्धशतकों के सहारे सबसे ज़्यादा 434 रन बनाए.  साल के ख़त्म होने से पहले वो दुनिया में अबतक की सबसे तेज़ 10,000 रन जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गईं. इसी साल मंधाना ने वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे में 50 गेंदों पर सबसे तेज़ शतक बनाकर विराट कोहली के 52 गेंदों पर शतक का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.  

Photo Credit: @CricCrazyJohns/X

स्टार परफॉर्मर जेमाइमा और दीप्ति शर्मा

महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत की सबसे अहम बात ये रही कि हार के दौरान भी ये टीम पूरी तरह से एकजुट रही. प्रतीका रावल हो या शेफालि वर्मा, क्रान्ति गौड़ हो या स्नेह राणा, रेणुका, राधा, छेत्री, श्री चरणी, हरलीन, स्नेह और यहां तक कि टीम के सपोर्टिंग स्टाफ़ सब एकजुट रहे और टीम के ख़िताबी सफ़र में unsung या गुमनाम हीरो की तरह लगे रहे.  टीम की रॉकस्टार जेमाइमा ने तो बेहद मजबूत कुल 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में 134 गेंदों पर नाबाद 127 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया. आगरा की रहने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में छायीं रहीं. ऑफ़ स्पिनर दीप्ति ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 22 विकेट अपने नाम किये और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट के ख़िताब से नवाज़ी गईं. दीप्ति ने बैटिंग से भी टूर्नामेंट में कम कारनामे नहीं किये.  दीप्ति ने 31 के औसत से 3 अर्धशतकों के सहारे 215 रन भी बनाये और परफेक्ट टीमप्लेयर की मिसाल बनीं रहीं.     

शतरंज की क्वीन दिव्या देशमुख 

भारतीय शतरंज की गोल्डन जेनेरेशन में वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और प्रग्गानंधा जैसे दिग्गजों के बीच और वैशाली, कोनेरू हंपी और ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने दुनिया के शतरंज एक्सपर्ट्स को दंग किये रखा. 20 साल की नागपुर की दिव्या ने महिला चेस ओलिंपियाड में 2 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया. दिव्या ने इसी साल महिला चेस वर्ल्ड कप का ख़िताब अपने नाम कर लिया. उनके ख़िताबों की फ़ेहरिस्त ना सिर्फ़ बेहद लंबी है ओपन वर्ग में इस भारतीय सुपर कंप्यूटर शतरंज चैंपियन से दुनिया भर के पुरुष खिलाड़ी भी सावधान रहते हैं. 

Photo Credit: PTI

धमाकेदार बॉक्सर्स नुपुर, निख़त और जैस्मिन 

भारतीय महिला बॉक्सर्स ने सितंबर में लिवरपूल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जैस्मिन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हूडा के गोल्ड समेत रिकॉर्ड 4 मेडल जीते. फिर नवंबर के महीने में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फ़ाइनल्स में 9 में से 7 गोल्ड जीत लिये.  मौजूदा बॉक्सिंग टीम में मशहूर हैवीवेट चैंपियन हवा सिंह की पोती नुपूर शेओरॉन, वर्ल्ड चैंपियन निख़त ज़रीन, जैस्मिन लैम्बोरिया, प्रवीण और मीनाक्षी ने आनेवाले सालों में एशियाड और लॉस एंजेल्स 2028 ओलिंपिक के लिए उम्मीद बढ़ा दी है.

Yearender2025, Cricket
