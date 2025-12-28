'मुझे याद है कि',इस दिग्गज के कारण डेब्यू टेस्ट में खेल पाया 171 रन की पारी', यशस्वी जायसवाल ने खोला बड़ा राज

- जायसवाल तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं लेकिन वनडे और टी20 में जगह नहीं बना पाए हैं
- उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाए और इस पारी में रोहित शर्मा की सलाह काम आई थी
- रोहित ने जायसवाल को प्रैक्टिस के दौरान आराम से खेलने और सामान्य शॉट्स खेलने की सलाह दी थी जिससे वह सफल हुए
Yashasvi Jaiswal on Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है. वह तीनों ही फॉर्मेट में मौका मिलने पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं. जायसवाल भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं. इसके बावजूद टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर वनडे या टी20 में उनकी जगह नहीं बन पा रही है. यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट मैच डेब्यू में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाए. मैच से पहले रोहित शर्मा के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए, जायसवाल ने बताया कि कैसे रोहित भाई ने उन्हें खास सलाह दी थी जिसके कारण उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतकीय पारी खेली थी. जायसवाल ने कहा कि, प्रैक्टिस के दौरान मैं रवींद्र जडेजा को आगे बढ़कर छक्का लगा रहा था. ऐसे में रोहित मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे आराम से खेलने की बात की.
जायसवाल ने कहा, "मुझे याद है कि जड्डू भाई बॉलिंग कर रहे थे और मैं आगे बढ़कर स्टेडियम के बाहर छक्का मारा, रोहित भाई ने मुझसे कहा, 'जैसू नीचे से खेल, आराम से खेल. ऐसे मारेगा क्या?' फिर मैंने नॉर्मल खेलना शुरू किया. मेरा माइंडसेट था कि फील्ड सेट के हिसाब से हावी होने की कोशिश करूं और चांस लूं. अगर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा, और यही हमारी बात हुई थी. मैंने अपने पॉजिटिव शॉट्स खेलने की कोशिश की, और यह सफल रहा. जब मैं मुंबई के लिए खेलता हूं, तब भी मेरा यही माइंडसेट होता है."
जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि, "रोहित भाई ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझसे खुलकर खेलने, अपने शॉट्स खेलने और अगर मैं सेट हो जाऊं तो बड़ा स्कोर बनाने के लिए कहा. उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताईं. जिस पल मैं वेस्टइंडीज पहुंचा, और हम अपने गेम के लिए डोमिनिका जा रहे थे, उन्होंने उसी समय मुझसे कहा कि मैं खेलने वाला हूं. लगभग 15 दिन पहले, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें एक दिन पहले नहीं बताऊंगा कि तुम खेलोगे. तो उन्होंने मुझे 15 दिन पहले ही बता दिया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हम साथ में तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे. "
