NCP नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में कराया गया भर्ती

Sharad Pawar health Update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)-शरदचंद्र पवार (शप) के प्रमुख शरद पवार को खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सोमवार को बारामती में उनके आवास से पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज ग्रांट ने बताया कि सीटी स्कैन जांच में छाती में संक्रमण पाया गया है. ग्रांट ने बताया, “सभी जांचों के बाद हम उन्हें (पवार को) एक दिन के लिए भर्ती कर सकते हैं.''

उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की एक टीम उनकी जांच कर रही है और आगे का इलाज उसी के अनुसार किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि 85 वर्षीय नेता को दोपहर में अस्पताल लाया गया था.

बेटी सुप्रिया सुले और सांसद सदानंद भी साथ



अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद पवार को व्हीलचेयर पर अस्पताल के अंदर ले जाया गया. हालांकि पवार स्वयं ही वाहन से उतरे थे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुंह के कैंसर से उबर चुके पवार गले में संक्रमण, लगातार खांसी और सीने में जकड़न से पीड़ित हैं. उनके साथ उनकी बेटी व लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले भी थे.

पुणे के हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार.

फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. मालूम हो कि शरद पवार की उम्र 85 साल है. हाल ही में भतीजे अजित पवार विमान हादसे में निधन के बाद अब शरद पवार की तबीयत बिगड़ने की खबर एनसीपी कार्यकर्ताओं को चिंतित कर रही हैं.



