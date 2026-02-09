विज्ञापन
विशेष लिंक

NCP नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में कराया गया भर्ती

NCP नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हॉस्पिटल में शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दामाद सदानंद सुले भी पहुंचे है. फिलहाल उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है.

Read Time: 2 mins
Share
NCP नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में कराया गया भर्ती
एनसीपी नेता शरद पवार.
  • शरद पवार को खांसी और सांस लेने में तकलीफ के कारण पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • सीटी स्कैन में छाती में संक्रमण पाया गया और उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में रखा गया है.
  • शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले और सांसद सदानंद सुले भी अस्पताल में मौजूद हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पुणे:

Sharad Pawar health Update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)-शरदचंद्र पवार (शप) के प्रमुख शरद पवार को खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सोमवार को बारामती में उनके आवास से पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज ग्रांट ने बताया कि सीटी स्कैन जांच में छाती में संक्रमण पाया गया है. ग्रांट ने बताया, “सभी जांचों के बाद हम उन्हें (पवार को) एक दिन के लिए भर्ती कर सकते हैं.''

उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की एक टीम उनकी जांच कर रही है और आगे का इलाज उसी के अनुसार किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि 85 वर्षीय नेता को दोपहर में अस्पताल लाया गया था.

बेटी सुप्रिया सुले और सांसद सदानंद भी साथ

अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद पवार को व्हीलचेयर पर अस्पताल के अंदर ले जाया गया. हालांकि पवार स्वयं ही वाहन से उतरे थे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुंह के कैंसर से उबर चुके पवार गले में संक्रमण, लगातार खांसी और सीने में जकड़न से पीड़ित हैं. उनके साथ उनकी बेटी व लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले भी थे.

पुणे के हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार.

पुणे के हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार.

फिलहाल डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. मालूम हो कि शरद पवार की उम्र 85 साल है. हाल ही में भतीजे अजित पवार विमान हादसे में निधन के बाद अब शरद पवार की तबीयत बिगड़ने की खबर एनसीपी कार्यकर्ताओं को चिंतित कर रही हैं. 

यह भी पढ़ें - सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sharad Pawar, Sharad Pawar Health, Sharad Pawar Health Update, Sharad Pawar In Hospital, Pune News
Get App for Better Experience
Install Now