विज्ञापन
विशेष लिंक

फिल्मी कहानी से कम नहीं है इस कप्तान की कहानी, आग से खुद की जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया

Interesting facts about Yasim Murtaza Hong Kong captain: हांगकांग ने पहले खेलते हुए मैच में 4 विकेट पर 194 रन 20 ओवर में बनाए थे जिसके बाद श्रीलंकाई टीम 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाने में सफल रही.

Read Time: 3 mins
Share
फिल्मी कहानी से कम नहीं है इस कप्तान की कहानी, आग से खुद की जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया
Yasim Murtaza Story:
  • यासिम मुर्तज़ा ने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में खेल चुके हैं. आज हांगकांग के कप्तान हैं. .
  • दिसंबर 2017 में कराची के रीजेंट प्लाज़ा होटल की आग में घायल होकर उनकी एड़ी टूट गई थी.
  • 2017 में उन्होंने हांगकांग के पाक एसोसिएशन क्रिकेट क्लब के साथ सीमित ओवरों के क्रिकेट में फिर से शुरुआत की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yasim Murtaza Hong Kong captain: एशिया कप में हांकांग टीम की कप्तानी कर रहे यासिम मुर्तज़ा (Yasim Murtaza Hong Kong captain) की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक बाएं हाथ के बल्लेबाज़ और धीमे बाएx हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज़ के रूप में, मुर्तज़ा ने पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में एक अच्छा करियर बनाया था.  70 से ज़्यादा प्रथम श्रेणी मैच खेले और लगभग 3000 रन बनाने के साथ-साथ 123 विकेट भी लिए थे. एक दशक तक उन्होंने रावलपिंडी रैम्स, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और पाकिस्तान टेलीविज़न जैसी टीमों के लिए खेला. लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था. (Asia Cup 2025, SL vs HNG)

Latest and Breaking News on NDTV

दिसंबर 2016 में ज़िंदगी बदल गई...

कराची के रीजेंट प्लाज़ा होटल में आग लग गई, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी. दूसरी मंज़िल पर फंसे मुर्तज़ा ने खिड़की तोड़ दी और अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े. गिरने से उनकी एड़ी टूट गई, जिससे उन्हें एक साल तक पुनर्वास केंद्र में रहना पड़ा, जबकि उस आग में 11 लोगों की जान चली गई थी. उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी शान मसूद के घर पर इलाज कराया. इस चोट के कारण उनका पाकिस्तान की ओर से खेलने का सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

2017 में चले गए हांगकांग

2017 में, हांगकांग के पाकिस्तान एसोसिएशन क्रिकेट क्लब ने उन्हें जीवनदान दिया. सीमित ओवरों का क्रिकेट उनकी रिकवरी के लिए उपयुक्त रहा, और जल्द ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया. 2022 में उन्हें हांगकांग की जर्सी पहने का मौका मिला.

हांगकांग के लिए शानदार परफॉर्मेंस

यासिम मुर्तज़ा टी-20 में 6.4 की इकॉनमी से 72 विकेट लेकर लेने में सफल रहे हैं और वह  दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हांगकांग के गेंदबाज़ बन गए हैं, और लगभग 800 रन बनाकर वह हांगकांग के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले  बल्लेबाजों में शामिल हैं. (Most runs for Hong Kong in T20Is)

एशिया कप में हांगकांग टीम की कप्तानी

अब, 2025 में, वह इस एशिया कप में हांगकांग की कप्तानी कर रहे हैं.  श्रीलंका के खिलाफ, उनकी टीम ने लगभग एक ऐतिहासिक उलटफेर करने के कगार पर खड़ी थी हालांकि हांगकांग मैच जीतने में असफल रही लेकिन  मुर्तज़ा की कप्तानी में, हांगकांग की टीम  योद्धाओं की तरह खेल दिखाकर भविष्य के लिए उम्मीद जगा दी है. बता दें कि एशिया कप के 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हराया.

हांगकांग ने पहले खेलते हुए मैच में 4 विकेट पर 194 रन 20 ओवर में बनाए थे जिसके बाद श्रीलंकाई टीम 18.5 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाने में सफल रही. कप्तान यासिम मुर्तज़ा ने कमाल की गेंदबाजी की थी और 2 विकेट लेने में सफल रहे थे. (Sri Lanka vs Hong Kong, 8th Match, Group B, Asia Cup 2025)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hong Kong, Sri Lanka, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com