1, 2, 3... हरिद्वार की सड़क पर जब उतरी हाथियों की फौज, देखे वीडियो

हरिद्वार की सड़कों पर हाथियों का झुंड देख लोग दहशत में आ गए. हाथियों को देख पूरे जगजीतपुर बाजार में हल्‍ला मच गया. लोग चिल्‍ला- चिल्‍लाकर दूसरों लोगों को हाथियों से बचने की चेतावनी देने लगे.

अक्सर हाथियों की आवाजाही इस क्षेत्र में होती ही रहती है, लेकिन
  • हरिद्वार के जगजीतपुर मुख्य बाजार की ओर सात हाथियों का झुंड तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया.
  • हाथियों ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन उनकी तेज गति से लोग दहशत में आ गए.
  • हाथियों की आवाजाही से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और सड़क कुछ देर के लिए जाम हो गई.
जगजीतपुर:

हरिद्वार की सड़कों पर आज सुबह एक, दो नहीं, बल्कि सात-सात हाथियों का झुंड बड़ी तेजी से जगजीतपुर के मुख्य बाजार की ओर बढ़ता दिखाई दिया. हाथियों की फौज को देखकर, वहां हड़कंप मंच गया. हालांकि, हाथियों ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन ये काफी तेज गति से गुजर रहे थे. ऐसे में लोग दहशत में आ गए, क्‍योंकि ऐसा लग रहा था कि हाथी अपने रास्‍ते में आने वाले लोगों को कुचल कर निकल जाएंगे. हाथियों की चल को देख लोग इधर-उधर भागने लगे. इस अफरा-तफरी के माहौल को एक शख्‍स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.  

जगजीतपुर के बाजार से जब हाथी गुजर रहे थे, तब वहां काफी लोग मौजूद थे. हाथियों को देख पूरे बाजार में हल्‍ला मच गया. लोग चिल्‍ला- चिल्‍लाकर दूसरों लोगों को हाथियों से बचने की चेतावनी देने लगे. हाथियों के गुजरने से पूरी सड़क ही कुछ देर के लिए जाम हो गई. हाथियों के झुंड को जिसने भी देखा, वो वहीं रुक गया. 

इस बीच एक के बाद एक सात हाथी बड़ी तेजी से निकलते चले आए. लोग कुछ समझ पाते, इतने में ही हाथियों का झुंड उनके सामने था. कई स्‍थानीय व्‍यक्तियों ने हाथियों की इस फौज के दृश्‍य को अपने मोबाइल में भागते-भागते कैद कर लिया. 

दरअसल, अक्सर हाथियों की आवाजाही इस क्षेत्र में होती ही रहती है, लेकिन हमेशा ही हाथी आराम से आते-जाते रहते हैं. हाथी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. यहां तक देखा गया है कि हाथी खड़े व्यक्ति को देख आराम से अपना रास्ता भी बदल लेते हैं, लेकिन आज हाथियों की तेज चाल देख लोग दहशत में आ गए. ऐसा लग रहा था कि हाथी आज कुछ ज्‍यादा ही जल्‍दी में थे. 

