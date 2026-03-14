कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा दोनों में से कौन ज्यादा अमीर? शादी से पहले जान लीजिए किसकी कितनी नेटवर्थ

Vanshika Chadha Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव इन दिनों अपनी इंटिमेट वेडिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप अब जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं. वह अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों की प्री-वेडिंग रस्में शुरू हो चुकी हैं और खबरों के मुताबिक आज यानि 14 मार्च 2026 को मसूरी में एक इंटिमेट वेडिंग समारोह आयोजित किया जाएगा. फैंस के बीच इस शादी को लेकर काफी उत्साह है. इसी बीच लोगों के मन में एक दिलचस्प सवाल भी उठ रहा है, आखिर कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा में से ज्यादा अमीर कौन है? आइए जानते हैं दोनों की कमाई, करियर और नेट वर्थ से जुड़ी दिलचस्प बातें.

बचपन की दोस्ती से शादी तक की खूबसूरत कहानी

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की लव स्टोरी काफी दिलचस्प मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात बचपन में कानपुर में हुई थी. दोनों के परिवार पास-पास रहते थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे गहरी होती चली गई. समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई. कई सालों तक एक-दूसरे को समझने के बाद साल 2025 में इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की घोषणा की. शुरुआत में दोनों ने 2025 में शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब आखिरकार 2026 में दोनों शादी करने जा रहे हैं.

प्री-वेडिंग फंक्शन की झलकियां

कुलदीप यादव की शादी से पहले की रस्में भी काफी चर्चा में हैं. हाल ही में भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर कुलदीप की हल्दी समारोह की कुछ झलकियां शेयर की थीं, जिन्हें फैंस ने खूब पसंद किया.

बताया जा रहा है कि यह शादी मसूरी में बेहद निजी समारोह में होगी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. हालांकि शादी के बाद एक भव्य रिसेप्शन लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं.

कौन हैं वंशिका चड्ढा? | Who is Vanshika Chadha?

वंशिका चड्ढा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. वह कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से जुड़ी हुई हैं.

शिक्षा के मामले में भी वंशिका काफी प्रतिभाशाली बताई जाती हैं. कहा जाता है कि उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख किया था और वहां से मास्टर डिग्री हासिल की.

उनका परिवार एक साधारण मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आता है. उनके पिता योगेश चड्ढा भी एलआईसी में काम कर चुके हैं. अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए वंशिका ने भी इसी क्षेत्र में करियर बनाया और आज एक स्थिर नौकरी कर रही हैं.

कुलदीप यादव की शानदार क्रिकेट यात्रा

कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे चर्चित स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं. उनकी गेंदबाजी शैली और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें खास पहचान दिलाई है. आईपीएल में भी उनकी मांग काफी ज्यादा है. खबरों के मुताबिक वह IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे.

कुलदीप की कमाई का मुख्य स्रोत क्रिकेट मैच, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. मैदान पर उनकी सफलता ने उन्हें आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत बनाया है.

कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की नेट वर्थ | Kuldeep Yadav and Vanshika Chaddha's Net Worth

अगर दोनों की संपत्ति की बात करें तो इसमें काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है. रिपोर्ट्स के अनुसार वंशिका चड्ढा की कुल संपत्ति लगभग 40 से 50 लाख रुपये के आसपास बताई जाती है. उनकी कमाई मुख्य रूप से उनकी कॉर्पोरेट नौकरी से आती है.

वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव की कुल संपत्ति करीब 34 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट मैच फीस, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और विज्ञापनों से आता है. इस हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक रूप से कुलदीप यादव अपनी मंगेतर से काफी ज्यादा संपन्न हैं.

शादी का खास और शाही निमंत्रण

हाल ही में इस कपल का शादी का कार्ड भी इंटरनेट पर वायरल हुआ. यह निमंत्रण काफी खास डिजाइन में तैयार किया गया था. कार्ड को एक मेटैलिक बॉक्स में रखा गया था, जिसमें दूल्हा-दुल्हन की 3D आकृति बनाई गई थी. कार्ड पर दोनों के नाम के शुरुआती अक्षर 'KV' भी लिखे हुए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार इस शादी में क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं. हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.