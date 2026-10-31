0,0,0,0: यशस्वी जायसवाल को किसकी लग गई नजर? पिछले 9 पारियों में बल्ले से निकले बस 160 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के समापन के बाद भारतीय टीम को मेजबान टीम के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. मगर अहम टूर्नामेंट से पहले भारतीय बेड़े से बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो कि इंडिया 'ए' के साथ न्यूजीलैंड 'ए' के साथ अनऑफिशियल टेस्ट खेल रहे हैं. रनों के लिए बुरी तरह से जुझ रहे हैं. सीरीज का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच लिंकन में खेला गया. यहां वह पहली पारी में 17 रन बनाने में कामयाब रहे. पहली पारी में फेल होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद था कि दूसरी पारी में वह रन बनाएंगे. मगर दूसरी पारी में उनका हाल और बेहाल रहा. इस बार वह केवल पांच रन पर ही पवेलियन चलते बने.

दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में खाता भी नहीं खोल पाए यशस्वी

इंडिया 'ए' और न्यूजीलैंड 'ए' की बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट आज (31 अक्टूबर 2026) से क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में यशस्वी जायसवाल खाता भी नहीं खोल पाए हैं. पारी की चौथी ही गेंद पर फ्रेजर शीट ने उन्हें एलबीडब्लयू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. न्यूजीलैंड दौरे पर जायसवाल का लगातार फ्लॉप होना टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी है.

पिछले नौ पारियों में चार बार शून्य पर आउट हो चुके हैं जायसवाल

यशस्वी जायसवाल पिछली नौ पारियों में चार बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से केवल 160 रन निकले हैं. महीने की शुरुआत में वह रणजी ट्रॉफी के तहत मुंबई के पहले मुकाबले में भी चंडीगढ़ के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए थे.

यही नहीं गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी वह शून्य पर आउट हो गए थे. इसके अलावा उस टेस्ट मुकाबले से पहले वह एसएलसी XI के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए थे. अब न्यूजीलैंड 'ए' खिलाफ शून्य पर आउट हुए हैं.

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