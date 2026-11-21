'ब्र‍िक्‍स' में भारत और मिस्र की बढ़ती साझेदारी ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों की अपनी-अपनी ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव मिलकर विश्व राजनीति के इस अहम दौर में नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं.मिस्र के समाचार पोर्टल 'अहराम ऑनलाइन' की रिपोर्ट में कहा गया है कि बदलते भू-राजनीतिक और वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच भारत और मिस्र के संबंध एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं. दोनों देशों की विश्व दृष्टि और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखने का नजरिया काफी हद तक एक जैसा है, जिससे उनके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और मिस्र दोनों अपनी प्राचीन सभ्यताओं और रणनीतिक स्वायत्तता पर गर्व करते हैं. दोनों देश किसी एक गुट की राजनीति में विश्वास नहीं रखते और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्र रुख अपनाने को प्राथमिकता देते हैं.भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के दौरान इन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया था. इसके बाद सितंबर 2026 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी की भारत यात्रा ने इस साझेदारी को और मजबूती दी. यह यात्रा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले हुई थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की संभावित 2027 की मिस्र यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और नई ऊंचाई दे सकती है.आज भारत और मिस्र के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है. इन संबंधों की मजबूत नींव दोनों देशों के साझा इतिहास और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह-संस्थापक होने से जुड़ी है.

दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता आंदोलनों तक फैले हुए हैं. यह संबंध मिस्र के नेता साद जघलूल, भारत के महात्मा गांधी और बाद में गमाल अब्देल नासिर तथा जवाहरलाल नेहरू की ओर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तक पहुंचते हैं.रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक संपर्क लगातार बढ़े हैं. अक्टूबर 2025 में पहला भारत-मिस्र रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ, जबकि अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर संपन्न हुआ.रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र की सेना अफ्रीका की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में गिनी जाती है. इसी कारण भारत ने मिस्र के साथ सैन्य सहयोग को और विस्तार देने का फैसला किया है.

भारत के लिए मिस्र का महत्व केवल रक्षा तक सीमित नहीं है. मिस्र अफ्रीका में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और संपर्क बढ़ाने के लिहाज से उसकी रणनीतिक भूमिका बहुत अहम है. मिस्र दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका के अन्य हिस्सों और यहां तक कि लैटिन अमेरिका के साथ संपर्क बढ़ाने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार बनने को तैयार है.

साथ ही, यूरोप और अटलांटिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों या रखरखाव कार्यों के लिए जाने और वहां से लौटने वाले भारतीय विमानों और नौसैनिक जहाजों के लिए भी मिस्र एक प्रमुख ट्रांजिट केंद्र बना हुआ है.व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र लंबे समय से अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है. दोनों देशों के बीच भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सहयोग ही भारत और मिस्र की रणनीतिक साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ है.