T20 WC 2026: 'कोई बात नहीं कर रहा', यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं बना पाए मौका? चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर ने बताई ये वजह

Ajit Agarkar on Yashasvi Jaiswal Out from T20 WC 2026 Squad: टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है.शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और भारतीय स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल को भी टीम में शामिल नहीं किया गया. इसे लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा, "हम पूछ रहे हैं कि हर किसी की राय में सबसे अच्छी पोजीशन क्या है. क्या किसी के साथ समझौता किया जा रहा है? एक क्वालिटी खिलाड़ी टीम में आ रहा है. अब कोई जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि वह पिछली वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. उम्मीद है कि वर्ल्ड कप आने तक हम सब कुछ ठीक कर लेंगे,"

बीसीसीआई के सचिव देवजित सैकिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टी20 विश्व कप 2026 के साथ-साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा की.न्यूजीलैंड सीरीज में भी टी20 विश्व कप वाली टीम ही खेलेगी.इस अवसर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर भी मौजूद रहे.

भारतीय टीम में कौन-कौन?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में घोषित 15 सदस्यीय टीम से शुभमन गिल की छुट्टी कर दी गई है.शुभमन लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे.गिल की जगह विश्व कप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है.

टीम में संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.संभवत: अभिषेक शर्मा के साथ वही पारी की शुरुआत करेंगे.दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को टीम में जगह मिली है.किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शीर्ष स्कोरर रहे थे.किशन की लंबे समय बाद टीम इंडिया में एंट्री हुई है. तिलक वर्मा भी टीम में हैं, जबकि लंबे समय बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल के अलावा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है.वहीं वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है. टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है.विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा.

टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह

(IANS इनपुट के साथ)