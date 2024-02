Yashasvi Jaiswal: दोहरा शतक जमाकर जायसवाल ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

भारत के लिए दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लबाज

203*एमएके पटौदी Vs इंग्लैंड दिल्ली 1964

200*डी सरदेसाई Vsवेस्टइंडीज मुंबई बीएस 1965

220 एस गावस्कर Vs WI पोर्ट ऑफ स्पेन 1971

221 एस गावस्कर Vs इंग्लैंड द ओवल 1979

281 वीवीएस लक्ष्मण Vs ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 2001

212 वसीम जाफरVs वेस्टइंडीज सेंट जॉन्स 2006

200*यशस्वी जयसवालV S इंग्लैंड राजकोट 2024

बता दें कि इसके अलावा जायसवाल (Jaiswal Double Century in Test) टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने नवजोत सिद्धू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सिद्दधू ने साल 1994 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में एक पारी में 8 छक्का लगाए थे. वहीं, अब जायसवाल ने इस दोहरा शतकीय पारी में अबतक 10 छक्के अभी तक लगा दिए हैं. यानी जायसवाल टेस्ट मैच की एक पारी में 10 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

भारत के लिए एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के

12 यशस्वी जयसवाल Vs इंग्लैंड राजकोट 2024 *

8 नवजोत सिद्धू Vs SL लखनऊ 1994

8 मयंक अग्रवाल Vs बांग्लादेश इंदौर 2019

वहीं, एक टेस्ट सीरीज में भारत (yashasvi jaiswal most sixes) की ओर से सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज भी जायसवाल बन गए हैं. इस सीरीज में जायसवाल ने अबतक 20 छक्के उड़ाए हैं. ऐसा कर उन्होंने रोहित शर्मा को पछाड़ा है.

भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के

21 *जयसवाल Vs इंग्लैंड 2024*

19 रोहित शर्मा vs SA 2019

14 हरभजन सिंह Vs न्यूजीलैंड 2010

11 नवजोत सिद्धू Vs SL 1994

एंडरसन के खिलाफ लगाए लगातार तीन छक्का

एंडरसन (James Anderson) के टेस्ट करियर में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने उनके खिलाफ लगातार तीन गेंद पर तीन छक्के जड़ने में कामयाबी पाई हो. इससे पहले कोई भी गेंदबाज ऐसी धुनाई एंडरसन को नहीं कर पाया था. एंडरसन अपना 185वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं.