दिल में था 17 MM छेद, सर्जरी कराकर लौटा क्रिकेट के मैदान पर, अब DPL 2025 में मचा रहा तहलका

Yash Dhull Story: साल 2022 में भारत के अंडर-19 विश्व कप में यश धुल ने 76.33 की औसत के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया था, जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा होने लगी थी.

Yash Dhull's inspiring comeback story
  • यश धुल ने अंडर-19 विश्व कप 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 76.33 की औसत से रन बनाए और चर्चा में आए
  • दिल में छेद मिलने के बाद धुल को सर्जरी करानी पड़ी जिससे उनका क्रिकेट करियर खतरे में पड़ गया था
  • डीपीएल 2025 में धुल ने 87.00 औसत से 435 रन बनाए और सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं
Yash Dhull Story: 'कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती...'वाकई सोहन लाल द्विवेदी की यह कविता यश धुल के संघर्ष के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है. साल 2022 में भारत के अंडर-19 विश्व कप में यश धुल ने 76.33 की औसत के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया था. अंडर-19 विश्व कप के बाद धुल का नाम भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गया था. इसके तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली के लिए रणजी डेब्यू करने में भी सफलता हासिल की थी. धुल ने फिर तमिलनाडु के खिलाफ 113 और 113* के दोहरे स्कोर के साथ रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार आगाज किया था. फिर उन्हें उसी साल दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप के लिए टीम में शामिल किया गया और दिल्ली के लिए सफ़ेद गेंद से डेब्यू किया था. दलीप ट्रॉफी में भी अपने डेब्यू पर शतक लगाने के बाद, दिसंबर 2022 में बांग्लादेश दौरे के लिए भारत ए के लिए चुने जाने और रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की कप्तानी के रूप में एक और उपलब्धि हासिल की .(An Under-19 World Cup trophy as captain Yash Dhull)

हार्ट की हुई सर्जरी लेकिन हिम्मत नहीं हारी.. (Yash Dhul is ready for his 'new innings' after struggling through heart surgery)

यश धुल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, लेकिन कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष का नाम है. यश धुल को भी सफलता के साथ-साथ संघर्ष का स्वाद चखना था. जब उन्हें पिछले साल जून में 21 साल की उम्र में पता चला कि उनके दिल में 17 मिमी का छेद है. इसके बाद यश धुल के लिए क्रिकेट का करियर अधर में लटक गिया. धुल को सर्जरी करानी पड़ी और ठीक होने के लिए उन्हें एक महीने आराम करना पड़ा.  हार्ट की सर्जरी के बाद भी यश धुल ने अपने सपने के जिन्दा रखा और करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे. 

हिम्मत नहीं हारा करते...यश धुल सपने को जीने के लिए डटे रहे

उम्र उनके पक्ष में थी, इसलिए अगस्त में उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के साथ वापसी की, लेकिन उनका शरीर इस तनाव को झेल नहीं पाया. उन्हें उस टूर्नामेंट से हटना पड़ा जहां वे सेंट्रल दिल्ली किंग्स की कप्तानी कर रहे थे. लेकिन धुल ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष अपना जारी रखा, ठीक एक साल बाद, धुल डीपीएल (DPL) में वापस आ गए हैं  और अपने खेल से एक बार फिर खुद के टैलेंट को नई ऊंचाई दी. अब धुल उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से वो अपने शानदार सफर जारी रखेंगे और एक दिन भारत के सीनियर टीम की ओर से खेंलेगे. 

DPL 2025 में किया कमाल

इस सीजन दिल्ली प्रीमियर लीग में धुल ने अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा किया है. यश धुल ने अबतक 8 पारियों में तीन बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 87.00 की बेहतरीन औसत और167.31 के स्ट्राइक रेट से 2 शतकों और 2 अर्धशतकों के साथ 435 रन बनाए हैं, इस समय  धुल दिल्ली प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. डीपीएल के बाद धुल दुलीप ट्रॉफी में शिरकत करेंगे, जहां वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में उत्तर क्षेत्र की ओऱ से खेलेंगे. 

