विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI: यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

yasasvi jaiswal upcoming record in Test: टेस्ट मैच में भारत के यशस्वी जायसवा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जायसवाल के पास रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा

Read Time: 2 mins
Share
IND vs WI: यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड
Batsmen fastest to 50 sixes in Test cricket
  • भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दस अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा
  • यशस्वी जायसवाल के पास टेस्ट में सबसे तेज पचास छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है
  • रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 51 पारियों में पचास छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Yasasvi Iaiswal upcoming record : भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में भारत के यशस्वी जायसवा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जायसवाल के पास रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दरअसल, टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने के मामले में जायसवा, रोहित शर्मा को पछाड़ सकते हैं. रोहित टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. रोहित ने 51 पारी में 50 छक्के लगाए थे. वहीं, ऋषभ पंत ने 54 पारी में 50 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफऱीदी के नाम है. अफरीदी ने 46 पारियों में 50 छक्के लगाए थे. 

वहीं, इस समय यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में 47 पारियों में 43 छक्के लगा चुके हैं. अब 7 छक्के अगली दो पारियों में लगा पाने में जायसवाल सफल रहे तो रोहित शर्मा को पछाड़ देंगे. यदि जायसवाल दिल्ली टेस्ट मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 7 छक्के लगाने में सफल रहे तो वो 49 पारी में 50 छक्के  लगाने का कमाल कर देंगे. 

बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम में भारत औऱ वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. दिल्ली के इस मैदान पर अबतक दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं जिसमें एक में भारत को जीत मिली है और वेस्टइंडीज की टीम को दो मैचों में जीत मिली है. 4 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच आखिरी बार 2011 में मुकाबला हुआ था जिसमें भारत को 5 विकेट से जीत मिली थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yashasvi Bhupendra Kumar Jaiswal, Rohit Gurunath Sharma, India Vs West Indies 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com