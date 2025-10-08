IND vs WI: यशस्वी जायसवाल के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

Yasasvi Iaiswal upcoming record : भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 10 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में भारत के यशस्वी जायसवा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. जायसवाल के पास रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. दरअसल, टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने के मामले में जायसवा, रोहित शर्मा को पछाड़ सकते हैं. रोहित टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. रोहित ने 51 पारी में 50 छक्के लगाए थे. वहीं, ऋषभ पंत ने 54 पारी में 50 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा टेस्ट में सबसे तेज 50 छक्का लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफऱीदी के नाम है. अफरीदी ने 46 पारियों में 50 छक्के लगाए थे.

वहीं, इस समय यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट में 47 पारियों में 43 छक्के लगा चुके हैं. अब 7 छक्के अगली दो पारियों में लगा पाने में जायसवाल सफल रहे तो रोहित शर्मा को पछाड़ देंगे. यदि जायसवाल दिल्ली टेस्ट मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 7 छक्के लगाने में सफल रहे तो वो 49 पारी में 50 छक्के लगाने का कमाल कर देंगे.

बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम में भारत औऱ वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. दिल्ली के इस मैदान पर अबतक दोनों टीमों के बीच 7 मैच हुए हैं जिसमें एक में भारत को जीत मिली है और वेस्टइंडीज की टीम को दो मैचों में जीत मिली है. 4 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच आखिरी बार 2011 में मुकाबला हुआ था जिसमें भारत को 5 विकेट से जीत मिली थी.