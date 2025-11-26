साउथ अफ्रीका से सीरीज हार के बाद WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम, समझे पूरा गणित

Indian Team WTC 2025-27 Final Scenarios: साउथ अफ्रीका से बड़ी हार के बाद भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर आ गए हैं .यहां से भारत के लिए 2027 WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और चमत्कारिक खेल दिखाकर दुनिया को चौंकाना होगा. भारत ने अबतक 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 4 हार और एक ड्रॉ के साथ 48.15 पॉइंट परसेंटेज हासिल किए हैं, जिससे टीम इंडिया WTC प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान से पीछे है. ऑस्ट्रेलिया, जो अब तक सबसे आगे है, उसका फाइनल में पहुंचना पक्का लग रहा है.

साउथ अफ्रीका ने इंडिया में 2-0 से सीरीज़ जीती है और 75% पर है, अफ्रीकी टीम दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान ने अभी कम टेस्ट मैच खेला है लेकिन परसेंटेज भारत से बेहतर हैं, अभी ये टीमें भारत से आगे है.

WTC के फाइनल मेंं पहुंचने के लिए क्या है समीकरण

क्या है समीकरण एक्स्ट्रा पॉइंट कुल पॉइंट फाइनल PCT सभी 9 टेस्ट जीतने के बाद 108 160 74.1% 7 जीत, 1 ड्रा, 1 हार 88 140 64.8 % 6 जीत, 2 ड्रा, 1 हार 80 132 61.1 % 6 जीत, 1 ड्रा, 2 हार 76 128 59.3%

भारतीय टीम कैसे पहुंच सकती है WTC के फाइनल में

इस हार के बाद क्या भारतीय टीम अभी भी WTC के फाइनल में पहुंच पाएगी. अब भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में 9 मैच बचे हुए हैं. अब यहां से अगर भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचना है तो कुल मिलाकर 8 टेस्ट में जीतना होगा. जिससे भारत का पॉइंट्स प्रतिशत 70 को पार कर जाएगा.

ऐसे में भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. अब भारत को 2 सीरीज विदेश में खेलनी हैं. पिछले तीन फाइनल को देखें तो उनमें फाइनल में जाने वाली टीमों का प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है. यानी भारत को फाइनल तक का सफल तय करना है तो 9 में से 8 टेस्ट मैच हर हाल में जीतने की भरसक कोशिश करनी होगी.