साउथ अफ्रीका से सीरीज हार के बाद WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम, समझे पूरा गणित

How can India qualify for the WTC final 2027: साउथ अफ्रीका ने  इंडिया में 2-0 से सीरीज़ जीती है और 75% पर है, अफ्रीकी टीम दूसरे नंबर पर है.  श्रीलंका और पाकिस्तान ने अभी कम टेस्ट मैच खेला है लेकिन परसेंटेज भारत से बेहतर हैं, अभी ये टीमें भारत से आगे है.

साउथ अफ्रीका से सीरीज हार के बाद WTC 2027 के फाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम, समझे पूरा गणित
WTC 2025-27 India Final Scenarios: भारतीय टीम कैसे पहुंचेगी WTC के फाइनल
  • भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में नौ मैचों में चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ पांचवें स्थान पर है
  • भारतीय टीम का पॉइंट प्रतिशत 48.15 है, जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान से कम है
  • ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और फाइनल में पहुंचना लगभग निश्चित माना जा रहा है
Indian Team WTC 2025-27 Final Scenarios: साउथ अफ्रीका से बड़ी हार के बाद भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैंपेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर आ गए हैं .यहां से भारत के लिए 2027 WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और चमत्कारिक खेल दिखाकर दुनिया को चौंकाना होगा. भारत ने अबतक 9 टेस्ट मैचों में 4 जीत, 4  हार और एक ड्रॉ के साथ 48.15 पॉइंट परसेंटेज हासिल किए हैं, जिससे टीम इंडिया WTC प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान से पीछे है. ऑस्ट्रेलिया, जो अब तक सबसे आगे है, उसका फाइनल में पहुंचना पक्का लग रहा है.  

WTC के फाइनल मेंं पहुंचने के लिए क्या है समीकरण

क्या है समीकरणएक्स्ट्रा पॉइंटकुल  पॉइंटफाइनल PCT
सभी 9 टेस्ट जीतने के बाद108160 74.1%
7 जीत, 1 ड्रा, 1 हार88 14064.8 %
6 जीत, 2 ड्रा, 1 हार8013261.1 %
6 जीत,  1 ड्रा,  2 हार7612859.3%

भारतीय टीम कैसे पहुंच सकती है WTC के फाइनल में 

इस हार के बाद क्या भारतीय टीम अभी भी WTC के फाइनल में  पहुंच पाएगी. अब भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27  में 9 मैच बचे हुए हैं. अब यहां से अगर भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचना है तो कुल मिलाकर 8 टेस्ट में जीतना होगा. जिससे भारत का  पॉइंट्स प्रतिशत 70 को पार कर जाएगा.

ऐसे में भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. अब भारत को  2 सीरीज विदेश में खेलनी हैं. पिछले तीन फाइनल को देखें तो उनमें फाइनल में जाने वाली टीमों का प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है. यानी भारत को फाइनल तक का सफल तय करना है तो 9 में से 8 टेस्ट मैच हर हाल में जीतने की भरसक कोशिश करनी होगी. 

