WPL 2026 Live Streaming: मुंबई की भिड़त बेंगलुरु से, कैसा है रिकॉर्ड, कब शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. टूर्नामेंट ओपनर में दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के सामने डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी. इस सीजन कुल 22 मैच होंगे, जो दो वेन्यू पर खेले जाएंगे. सीजन के शुरुआती 11 मुकाबले नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे. इसके बाद डब्ल्यूपीएल 2026 फाइनल सहित बाकी के मुकाबले वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होंगे. पिछले तीन सीजन की ही तरह, इस बार भी सभी टीमें लीग स्टेज में दो बार भिड़ेंगी. लीग स्टेज 1 फरवरी को खत्म होगा. लीग स्टेज खत्म होने के बाद जो टीम टॉप पर रहेगी, वो 5 फरवरी को होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें 3 फरवरी को एलिमिनेटर में खेलेंगी. हालांकि, इस बार दो डबल-हेडर भी हैं. 10 जनवरी को पहला डबल-हेडर होगा, जिसमें दिन के पहले मैच में गुजरात का सामना यूपी से होगा. जबकि 17 जनवरी को यूपी का सामना मुंबई से है. दोनों ही डबल हेडर नवी मुंबई में होंगे.
कैसा है रिकॉर्ड
महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन है. अब तक एमआई और आरसीबी के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं. एमआई ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में आरसीबी ने जीत हासिल की है. पिछले 3 सीजन में दो बार एमआई और एक बार आरसीबी विजेता रही है.
किन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जबकि मंधाना टूर्नामेंट की टॉप रन स्कोकर रही थीं. ऐसे में इन दोनों पर तो फैंस की नजरें होंगी ही. 17 साल की जी कमलिनी को नीलामी से पहले हरमनप्रीत, साइवर-ब्रंट, मैथ्यूज और अमनजोत जैसे खिलाड़ियों के साथ एमआई द्वारा रिटेन किया गया था. बाएं हाथ की विकेटकीपर-बल्लेबाज, जो बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखती है, इस साल होने वाले महिला वर्ल्ड कप से पहले उन पर फैंल की नजरें होंगी. कप्तान हरमनप्रीत ने इस सीज़न से पहले संकेत दिया था कि कमलिनी को एक "विशेष भूमिका" दी जाएगी. उम्मीद की जा सकती है कि वह पारी की शुरुआत करें.
वहीं चोटिल होने के चलते लंबे समय से एक्शन से दूर रहे श्रेयंका पाटिल पर फोक्स होगा. वह सिर्फ 20 साल थी, जब उन्होंने 2023 में बेंगलुरु के लिए अपना डेब्यू किया था. उन्होंने अपने गेम से प्रभावित किया और भारतीय वनडे और टी20 टीम में जगह बनाई. वहीं एलिया पेरी के आखिरी समय में नाम वापस लेने से देखना होगा कि फ्रेंचाइजी उनकी जगह किन्हें मौका देती है. पूरा वस्त्राकर के चोटिल होने से प्लेइंग इलेवन मंधाना के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है.
कैसी रहेगी पिच
नवी मुंबई की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहेगी. दूसरे हाफ में ओस पड़ने की संभावना है. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है. डीवाई पाटिल में 11 डब्ल्यूपीएल मैचों में से केवल तीन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. 2024 के बाद से टी20 में पहली पारी का औसत स्कोर 169 है.
कब और कहां देख पाएंगे लाइव
शुक्रवार 9 जनवरी को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में मुकाबला खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी, जबकि टॉस 7 बजे हो सकता है. हालांकि, ओपनिंग सेरेमनी के चलते टॉस में थोड़ी देर हो सकती है.
ऐसी है दोनों टीमें
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रथ्योशा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.
मुंबई इंडियंस टीम: हेली मैथ्यूज, जी. कमालिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी.
यह भी पढ़ें: WPL 2026 Opening Ceremony: जानें कितने बजे शुरू होगी ओपनिंग सेरेमनी, कौन करेगा परफॉर्म, कहां देख पाएंगे लाइव
यह भी पढ़ें: मुस्तफिजुर को ना, तो शाकिब को हां कैसे? आगे क्या होगा ICC - बांग्लादेश बोर्ड की बैठक में
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं