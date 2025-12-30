विज्ञापन
WPL 2026: वर्ल्ड कप में 18 रन देकर 7 विकेट लेने वाली गेंदबाज दिल्ली में शामिल, RCB की इस स्टार ने अचानक नाम लिया वापस

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऑलराउंडर एलिस पेरी और दिल्ली कैपिटल्स की अनाबेल सदरलैंड ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया.

WPL 2026: एलिस पेरी, अनाबेल सदरलैंड ने डब्ल्यूपीएल से नाम वापस लिया.

Ellyse Perry, Annabel Sutherland withdraw from WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऑलराउंडर एलिस पेरी और दिल्ली कैपिटल्स की अनाबेल सदरलैंड ने मंगलवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाली महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया. डब्ल्यूपीएल की विज्ञप्ति के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर पेरी के स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर सायली सतघरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में शामिल होंगी, जबकि उनकी हमवतन ऑलराउंडर सदरलैंड के स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर अलाना किंग को टीम में शामिल किया है.

डब्ल्यूपीएल की विज्ञप्ति के मुताबिक,"ऑस्ट्रेलिया की हरफनमौला एलिस पेरी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और एनाबेल सदरलैंड (दिल्ली कैपिटल्स) ने निजी कारणों से लीग के आगामी सत्र से अपना नाम वापस ले लिया है." उन्होंने कहा,"आरसीबी ने पेरी की जगह सायली सतघारे को टीम में शामिल किया है. सतघारे 30 लाख रुपये की आधार कीमत पर आरसीबी में शामिल होंगी. दिल्ली कैपिटल्स ने सदरलैंड की जगह अलाना किंग को टीम में शामिल किया है."

उन्होंने कहा,"ऑस्ट्रेलिया की इस लेग स्पिनर ने पिछले सत्र में यूपी वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने 27 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 27 विकेट लिये है.  किंग 60 लाख रुपये की आधार कीमत पर दिल्ली की टीम में शामिल होंगी." यूपी वॉरियर्स बाएं हाथ की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस की जगह भी ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर चार्ली नॉट को टीम में शामिल किया है.

डब्लयूपीएल के शुरुआती सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाली नॉरिस को अगले साल नेपाल में होने वाले महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए अमेरिका की टीम में शामिल किया गया है. डब्ल्यूपीएल ने बताया,"नॉट के साथ 10 लाख रुपये की आधार कीमत पर करार किया गया है." डब्ल्यूपीएल का चौथा सत्र नौ जनवरी से पांच फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में दो चरणों में आयोजित किया जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 जनवरी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके बाद 12 जनवरी को उसका सामना यूपी वॉरियर्स से, 16 जनवरी को गुजरात जायंट्स से, 17 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स से होना है. बेंगलुरु 29 जनवरी को यूपी के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी. जबकि दिल्ली कैपिटल्स 10 जनवरी को मुंबई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. जबकि 20 जनवरी को दिल्ली मुंबई के खिलाफ ही अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी.

