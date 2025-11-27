WPL के मेगा ऑक्शन के बाद ऐसा है सभी टीमों का 'नया लुक', जानें किस टीम में हैं कौन-कौन से खिलाड़ी

WPL All Team Squad List After WPL 2026 Mega Auction: गुरुवार को महिला प्रीमियर लीग का पहला मेगा ऑक्शन हुआ. इस दौरान पांचों टीमों ने मिलकर कुल 67 खिलाड़ियों पर बोली लगाई और 40.8 करोड़ खर्च किए. इसमें 23 विदेशी खिलाड़ी रहे. फ्रेंचाइजी ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए 21.65 करोड़ खर्च किए गए. जबकि विदेशी खिलाड़ियों के लिए 19.15 करोड़. नीलामी के बाद गुजरात और यूपी का स्क्वाड पूरा है और दोनों के पर्स में अभी भी 15-15 लाख बचे हैं. जबकि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के पास 16-16 खिलाड़ियों का स्क्वाड है.

मेगा ऑक्शन के बाद ऐसी है सभी टीमों का स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स

बैटर - शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, लॉरा वोल्वार्ड्ट, दीया यादव, तानिया भाटिया (विकेट कीपर), लिजेल ली, ममता मदिवाला (विकेट कीपर)

बॉलर - नंदनी शर्मा

ऑलराउंडर - चिनेल हेनरी, स्नेह राणा, श्री चरणी, मिन्नू मणि, एनाबेल सदरलैंड, मारिजाने कप्प, निकी प्रसाद, लूसी हैमिल्टन

गुजरात जायंट्स

बैटर - भारती फुलमाली, यास्तिका भाटिया (विकेट कीपर), बेथ मूनी (विकेट कीपर), शिवानी सिंह (विकेट कीपर), डैनी वायट-हॉज

बॉलर - टिटस साधु, रेणुका सिंह, हैप्पी कुमारी, राजेश्वरी गायकवाड़

ऑलराउंडर - सोफी डिवाइन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, जॉर्जिया वेयरहम, काश्वी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, अनुष्का शर्मा, आयुषी सोनी

मुंबई इंडियंस

बैटर - हरमनप्रीत कौर, राहिला फिरदौस (विकेट कीपर), जी कमलिनी (विकेट कीपर)

बॉलर - शबनीम इस्माइल, मिली इलिंगवर्थ, साइका इशाक

ऑल-राउंडर - निकोला कैरी, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, नैट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, त्रिवेणी वशिष्ठ, पूनम खेमनार, नल्ला रेड्डी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

बैटर - स्मृति मंधाना, जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (विकेट कीपर), कुमार प्रथ्योषा (विकेट कीपर)

बॉलर - लॉरेन बेल, लिंसे स्मिथ

ऑल-राउंडर - पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, एलिस पेरी, नादिन डे क्लार्क, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, दयालन हेमलता

यूपी वारियर्स

बैटर - मेग लैनिंग, फोएबे लिचफील्ड, किरण नवगिरे, सिमरन शेख, शिप्रा गिरी (विकेट कीपर)

बॉलर -क्रांति गौड़, सोफी एक्लेस्टोन, आशा सोभना

ऑल-राउंडर - डिएंड्रा डॉटिन, श्वेता सेहरावत, तारा नॉरिस, शिखा पांडे, गोंगडी त्रिशा, प्रतीक रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, क्लो ट्रायोन, सुमन मीना