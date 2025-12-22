वेस्टइंडीज पर जीत के बाद WTC Point Table में न्यूजीलैंड ने लगाई छलांग, टीम इंडिया का क्या है हाल?

ICC WTC Point Table: वेस्टइंडीज को हराने के बाद न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट टेबल में छलांग लगाई है. कीवी टीम अब नंबर-2 पर आ गई है. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है. बात टीम इंडिया की करें तो भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट चैंपियनशिप रैकिंग में काफी पीछे है. मालूम हो कि न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता है. जिससे उसकी रैकिंग में फायदा हुआ है. न्यूजीलैंड ने सीरीज के अंतिम मुकाबले में मेहमान वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया. माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने हर विभाग में शानदार खेल दिखाया और 323 रनों से जीत दर्ज की.

वेस्टइंडीज पर जीत के बाद दूसरे नंबर पर पहुंची न्यूजीलैंड टीम

वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में छलांग लगाई है. न्यूजीलैंड की टीम अंकतालिका में अब दूसरे नंबर पर आ गई है. न्यूजीलैंड के 3 मैचों में 2 जीत के साथ 77.78 प्रतिशत अंक हैं. बताते चले कि इस मैच से पहले तक कीवी टीम श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर थी.