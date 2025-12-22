वेस्टइंडीज पर जीत के बाद WTC Point Table में न्यूजीलैंड ने लगाई छलांग, टीम इंडिया का क्या है हाल?

- न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर WTC में दूसरा स्थान हासिल किया है.
- कीवी टीम ने माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर वेस्टइंडीज को 323 रनों से हराकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है.
- ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंक के साथ पहले स्थान पर है और सभी छह मैच जीत चुका है.
ICC WTC Point Table: वेस्टइंडीज को हराने के बाद न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट टेबल में छलांग लगाई है. कीवी टीम अब नंबर-2 पर आ गई है. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है. बात टीम इंडिया की करें तो भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट चैंपियनशिप रैकिंग में काफी पीछे है. मालूम हो कि न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीता है. जिससे उसकी रैकिंग में फायदा हुआ है. न्यूजीलैंड ने सीरीज के अंतिम मुकाबले में मेहमान वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया. माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने हर विभाग में शानदार खेल दिखाया और 323 रनों से जीत दर्ज की.
वेस्टइंडीज पर जीत के बाद दूसरे नंबर पर पहुंची न्यूजीलैंड टीम
वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंकतालिका में छलांग लगाई है. न्यूजीलैंड की टीम अंकतालिका में अब दूसरे नंबर पर आ गई है. न्यूजीलैंड के 3 मैचों में 2 जीत के साथ 77.78 प्रतिशत अंक हैं. बताते चले कि इस मैच से पहले तक कीवी टीम श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर थी.
- आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट टेबल ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉप पर है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी छह टेस्ट मुकाबले जीतकर पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.
- साउथ अफ्रीका अब तीसरे नंबर पर है, जिसके 75 प्रतिशतस प्वाइंट्स हैं. बताते चले कि साउथ अफ्रीका ने 3 मैच जीते हैं और उसने एक मुकाबला ड्रॉ कराया.
- चौथे नंबर पर श्रीलंका है, जिसके 66.67 प्रतिशत अंक है. श्रीलंका ने अभी तक 2 मैच खेला है. जिसमें एक में टीम को जीत मिली है, एक ड्रॉ रहा है.
- पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है. पाकिस्तान के पास 66.67 प्रतिशत अंक है. पाकिस्तान ने भी अभी तक 2 मैच खेला है. जिसमें एक में जीत तो एक मैच ड्रॉ पर छूटा है.
- भारत छठे नंबर पर है. भारत के पास 48.25 प्रतिशत अंक है. भारत ने अभी तक 9 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें से 4 में टीम इंडिया को जीत मिली है, 4 मैचों में हार मिली है. जबकि एक ड्रॉ पर छूटा है.
