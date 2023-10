World Cup 2023: श्रीलंका के खिलाफ नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया WORLD RECORD, विश्व क्रिकेट में मची हलचल

वर्ल्ड कप में 7वें विकेट या उससे नीचलें क्रम के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी

130 - साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट, लोगान वैन बीक (NED) बनाम एसएल, लखनऊ, 2023

126* - कपिल देव, सैयद किरमानी (IND)Vs ZIM, ट्यूनब्रिज वेल्स, 1983

117 - इयान बुचरट, डेव हॉटन (ZIM) Vs न्यूजीलैंड, हैदराबाद, 1987

116 - एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा (IND) Vs NZ, मैनचेस्टर, 2019

वहीं, श्रीलंका के खिलाफ मैच में नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 262 रन बनाए हैं. साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट ने 70 रन की पारी खेली तो वहीं, लोगान वैन बीक 59 रन बनाकर आउट हुए. दोनों ने मिलकर 130 रन की साझेदारी की जिसके कारण ही नीदरलैंड्स 263 रन बना पाने में सफल रही. बता दें कि एक समय नीदरलैंड्स के 6 विकेट 91 रन पर गिर गए थे. लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की.

वर्ल्ड कप में में नीदरलैंड द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टीम स्कोर

314/4 Vs नामीबिया, ब्लोमफ़ोन्टेन, 2003

306 Vs आयरलैंड, कोलकाता, 2011

292/6 Vs इंग्लैंड, नागपुर, 2011

262 Vs श्रीलंका, लखनऊ, 2023

245/8 VS दक्षिण अफ्रीका, धर्मशाला, 2023

श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी करते हुए दिलशान मदुशंका, कसुन राजिथा ने 4-4 विकेट लिए. बता दें कि यह पहला मौका है जब वनडे में नीदरलैंड के लिए नंबर 6 या उससे नीचे के दो बल्लेबाजों ने 50 से अधिक स्कोर बनाकर महफिल लूट ली.

श्रीलंका (प्लेइंग XI): पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर/कप्तान), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असालंका, धनंजय डी सिल्वा, दुशान हेमंथा, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, कासुन राजिथा, दिलशान मदुशंका

नीदरलैंड्स (प्लेइंग XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ'डॉउड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट, तेजा निदामानुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन