Mitchell Marsh के शतक से ODI World Cup में बना अनोखा संयोग, 48 साल के इतिहास में केवल दूसरी बार हुआ ऐसा

अपने जन्मदिन पर वनडे शतक बनाने वाले बल्लेबाज

140* - टॉम लैथम Vs नीदरलैंड्स, हैमिल्टन, 2022 (30वां जन्मदिन)

134 - सचिन तेंदुलकर Vs ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 1998 (25वां)

131* - रॉस टेलर Vs PAK, पल्लेकेले, 2011 (27वां) (ODI World Cup)

130 - सनथ जयसूर्या Vs BAN, कराची, 2008 (39वाँ)

100* - विनोद कांबली Vs इंग्लैंड, जयपुर 1993 (21वां)

121 - मिचेल मार्श Vs PAK, बेंगलुरु, 2023 (32वां) (ODI World Cup)

अपने जन्मदिन पर वनडे वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले बल्लेबाज

131* - रॉस टेलर Vs PAK, पल्लेकेले, 2011 (27वां) (ODI World Cup)

121 - मिचेल मार्श Vs PAK, बेंगलुरु, 2023 (32वां) (ODI World Cup)

बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मार्श के अलावा डेविड वॉर्नर ने भी शतक लगाया. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 259 रनों की साझेदारी की थी. मार्श 121 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में मार्श ने 10 चौके और 9 छक्के लगाने में सफलता पाई. मार्श का विकेट शाहीन अफऱीदी ने लिया.

डेविड वॉर्नर का वनडे वर्ल्ड कप में पांचवां शतक (Most hundreds in World Cup ODI)

डेविड वॉर्नर ने अपने वनडे करियर का 21वां शतक लगाया तो वहीं, वनडे वर्ल्ड कप में अपना पांचवां शतक लगाया. ऐसा कर वॉर्नर ने कुमार संगाकारा और रिकी पोटिंग की बराबरी कर ली है. बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने 7 शतक अबतक वनडे वर्ल्ड कप में लगाए हैं. वहीं. दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 6 शतक वनडे वर्ल्ड कप में लगाए हैं. इसके अलावा रिकी पोंटिंग ने भी वनडे वर्ल्ड कप में कुल 5 शतक लगाने में सफलता पाई थी.

वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

7 - रोहित शर्मा

6 - सचिन तेंदुलकर

5 - रिकी पोंटिंग

5- कुमार संगकारा

5 - डेविड वार्नर

दोनों ओपनरों बल्लेबाजों द्वारा विश्व कप में शतक (Both openers registering hundreds in a World Cup game)

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) Vs ZIM, पल्लेकेले, 2011

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (एसएल) Vs इंग्लैंड, कोलंबो (आरपीएस), 2011 क्यूएफ

रोहित शर्मा और केएल राहुल (IND) Vs SL, लीड्स, 2019

डेविड वार्नर और मिशेल मार्श (AUS) Vs PAK, बेंगलुरु, 2023