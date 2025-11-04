विश्व कप जीत ने बढ़ा दी भारतीय स्टार्स की ब्रांड वैल्यू, जेमिमा रोड्रिग्स की फीस ने लगाई बड़ी छलांग

Jemimah Rodrigues Fee Doubles After World Cup Win: रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ब्रांड वैल्यू में भारी उछाल आया है. महिला टीम ने दो बार फाइनल में दिल टूटने वाली हार का सामना किया है, लेकिन नवी मुंबई में हुए मुकाबले ने पुराने ज़ख्मों को भर दिया और बड़े अवसरों का रास्ता खोल दिया. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट शुल्क पहले ही 25% से 100% तक बढ़ चुका है.

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, जेमिमा रोड्रिग्स, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शैफाली वर्मा और अन्य खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई है, कुछ की संख्या तो दोगुनी या तिगुनी हो गई है. ब्रांड एंडोर्समेंट संबंधी पूछताछ में भारी वृद्धि हुई है और एजेंसियों में बड़ी मांग देखी जा रही है. बेसलाइन वेंचर्स के प्रबंध निदेशक तुहिन मिश्रा ने कहा, "आज सुबह से ही ब्रांड से जुड़ी पूछताछ की बाढ़ आ गई हैन सिर्फ़ नए विज्ञापन, बल्कि रिनिवल भी, जिसमें शुल्क में 25-30% तक की वृद्धि हुई है."

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी शानदार 127 रनों की नाबाद पारी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स की ब्रांड वैल्यू में कथित तौर पर 100% की बढ़ोतरी हुई है. जेमिमा का प्रबंधन करने वाली एजेंसी, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी करण यादव ने कहा: "ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खत्म होते ही हमें अनुरोधों की बाढ़ आ गई. हम 10-12 श्रेणियों के ब्रांडों के साथ बातचीत कर रहे हैं."

रिपोर्ट के अनुसार, जेमिमा अब ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 75 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक की फीस लेती हैं, जो उनके जुड़ाव और उनके परिणामों पर निर्भर करता है.

देश की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना पहले से ही 16 ब्रांड्स का प्रचार करती हैं, जिनमें एचयूएल का रेक्सोना डिओडोरेंट, नाइकी, हुंडई, हर्बालाइफ, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), गल्फ ऑयल और पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं. अपने प्रचार के ज़रिए, 25 वर्षीया मंधाना कथित तौर पर प्रति ब्रांड 1.5-2 करोड़ रुपये कमाती हैं.

हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रबंध निदेशक प्रिया नायर, भारत के महिला विश्व कप फ़ाइनल जीतने से पहले ही सर्फ एक्सेल का एक पूरे पन्ने का विज्ञापन लॉन्च करने के लिए तैयार थीं. सर्फ एक्सेल के 'दाग़ अच्छे हैं' अभियान और रॉड्रिक्स वाले रेक्सोना के लिए यह योजना काफ़ी पहले ही बना ली गई थी: "यह मैदान हर उस महिला का है जो मैदान में आती है, डटी रहती है और पूरे दिल से खेलती है."

कई अन्य ब्रांड्स ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बधाई संदेश पोस्ट करके भारत की महिला वनडे विश्व कप जीत के प्रचार का फ़ायदा उठाया. स्विगी इंस्टामार्ट ने कई पोस्ट शेयर किए, जिनमें से एक में लिखा था: "क्वीन ने इतनी अच्छी सर्विस की कि पूरा स्टेडियम शांत नहीं बैठ सका."

हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को प्रायोजित करने वाली कंपनी प्यूमा ने इस अभियान के दौरान लिखा: "हर संदेह. हर सुर्ख़ी. हर दिल टूटना. जला हुआ. हरमनप्रीत कौर विश्व कप विजेता कप्तान हैं." पेप्सी ने भी एक बधाई विज्ञापन के साथ इस ट्रेंड में शामिल होकर लिखा: "एक नीली टीम से दूसरी नीली टीम तक."

शुरुआती दौर की इस भीड़ ने भारतीय महिला क्रिकेटरों को वह सम्मान और ध्यान दिलाया है जिसकी वे हकदार हैं. लेकिन इस पहचान को बरकरार रखना एक मुश्किल काम बना हुआ है.