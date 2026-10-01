ये 10 टीमें कर चुकी हैं 2027 विश्व कप के लिए क्वालीफाई, जानें कौन हैं ये टीम

अब जबकि अगले साल तीन देशों में आयोजित होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप का शेड्यूल जारी हो गया है, तो बता देंं कि इस के लिए दस टीमों ने पहले ही क्वालीफाई कर लिया है.सह मेजबान दक्षिण अफ्रीका और जिंबाब्वे ने मेजबान होने के नाते क्वालीफाई कर लिया है. इनके अलावा मार्च 2027 में स्थिति के अनुसार ICC पुरुष वनडे रैंकिंग की अगली आठ शीर्ष टीमें सीधे मुख्य टूर्नामेंट में प्रवेश करेंगी. यदि दक्षिण अफ्रीका अपने मेजबान दर्जे से स्वतंत्र रूप से उस शीर्ष आठ टीमों में बना रहा है, तो इसकी जगह नौवें नंबर पर रहने वाली टीम सीधे क्वालीफाई कर जाएगी. 14-टीमों के टूर्नामेंट में शेष चार स्थानों का फैसला गर्मियों 2027 में निर्धारित वनडे विश्व कप क्वालीफायर के माध्यम से किया जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे की जगह पक्की, नामीबिया को जगह नहीं

दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे सह-मेजबान होने के नाते अपने स्थान पक्के कर चुके हैं. टूर्नामेंट के सह-मेजबान होने के बावजूद, नामीबिया को सीधा स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि वे आईसीसी के पूर्ण-सदस्य देश नहीं हैं.

विंडीज तो इस बार चूक गया!

अगली आठ टीमें जिन्हें सीधा क्वालीफिकेशन मिलेगा, उनका फैसला 30 सितंबर, 2026 तक की उनकी वनडे रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. भारत वर्तमान में लीडर बोर्ड में शीर्ष पर है. हालांकि, तालिका में नीचे कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, जहां दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ-साथ आयरलैंड भी सीधे बर्थ से चूक जाएगी. ये दोनों पूर्ण-सदस्य टीमें 2027 की शुरुआत में होने वाले वनडे विश्व कप क्वालीफायर में अन्य आठ टीमों के साथ शामिल होंगी, जिनमें से चार टीमें विश्व कप के लिए आगे बढ़ेंगी.

ODI विश्व कप 2027: सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमें

क्वालीफिकेशन का तरीका क्वालीफिकेशन की तारीख क्वालीफाई करने वाली टीमें मेजबान 16 नवंबर, 2021 दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे ODI टीम रैंकिंग (शीर्ष 8 टीमें, मेजबानों को छोड़कर) 30 सितंबर, 2026 अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इंग्लैंड भारत न्यूज़ीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका

जानें क्या है विश्व कप का फॉर्मेट

जुलाई 2026 में आईसीसी ने पुरुषों के वनडे विश्व कप के एक व्यापक बदलाव को मंजूरी दी. यह टूर्नामेंट एक नए तीन-चरण प्रतियोगिता प्रारूप को अपनाएगा. संशोधित के अनुसार शुरुआत क्वालीफिकेशन में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमों को शामिल करते हुए एक नई “सुपर सीरीज” के साथ होगी. ये तीनों टीमें राउंड-रोबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेंगी, जिसमें केवल विजेता टीम ही अगले दौर में पहुंचेगी. सफल टीम इसके बाद दूसरे चरण में शेष 11 क्वालीफाई कर चुके देशों के साथ जुड़ेगी, जहां छह-छह टीमों के दो ग्रुप 30 मैच खेलेंगे. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें, साथ ही दोनों ग्रुपों में अगली सर्वश्रेष्ठ स्थान वाली टीम, नए शुरू किए गए 'सुपर 7' चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर 7 में सभी सात क्वालीफाइंग टीमें 21 मैचों की एक सिंगल राउंड-रोबिन लीग में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान की टीम से होगा और दूसरे स्थान की टीम तीसरे स्थान की टीम से भिड़ेगी. विजेता टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी.

2027 वनडे विश्व कप का नया 3-चरण फॉर्मेट

- भाग लेने वाली टीमें: क्वालीफिकेशन प्रक्रिया के बाद 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली 3 टीमें.

- मैच का तरीका: ये तीनों टीमें आपस में राउंड-रोबिन फॉर्मेट में मुकाबले खेलेंगी

- परिणाम: इन तीनों में से केवल 1 विजेता टीम ही अगले चरण में प्रवेश करेगी, जबकि बाकी दो टीमें बाहर हो जाएंगी.

- कुल टीमें: चरण 1 से आने वाली 1 विजेता टीम + पहले से सीधे क्वालीफाई कर चुकीं 11 टीमें = कुल 12 टीमें

- ग्रुप विभाजन: इन 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुपों में बांटा जाएगा।

- मैचों की संख्या: इस चरण में कुल 30 मैच खेले जाएंगे.

अगले दौर में जाने का नियम: - दोनों ग्रुपों से शीर्ष 3-3 टीमें (कुल 6 टीमें)

- दोनों ग्रुपों से (कुल 6 टीमें) -दोनों ग्रुपों में से अगली सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहने वाली 1 अतिरिक्त टीम

इस प्रकार कुल 7 टीमें अगले दौर (सुपर 7) के लिए क्वालीफाई करेंगी।

भाग लेने वाली टीमें: ग्रुप स्टेज से आईं कुल 7 टीमें.

मैच का तरीका: सभी सात टीमें एक सिंगल राउंड-रोबिन लीग में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.

मैचों की संख्या: इस चरण में कुल 21 मैच खेले जाएंगे.

अगले दौर में जाने का नियम: इस लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली पावरफुल 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.