World Cup 2023 में Mohammed Shami के परफॉर्मेंस को देखकर हसीन जहां ने ऐसे किया रिएक्ट, फैन्स के बीच मचा बवाल

Mohammed Shami vs Hasin Jahan, हसीन जहां का बयान हुआ वायरल

Mohammed Shami vs Hasin Jahan: वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी (Mohammed Shami in World Cup 2023) ने शानदार परफॉर्मेंस किया और अबतक केवल 4 मैच में 16 विकेट लेने में सफल हो गए हैं. शमी भारत की ओर से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most Wicket in World Cup For India) भी हैं .बता दें कि शमी के परफॉर्मेंस ने फैन्स का दिल जीत लिया है. अब उनके इस खास परफॉर्मेंस को लेकर हसीन जहां ने भी रिएक्ट किया है. बता दें कि हसीन जहां शमी की वाइफ है और वर्तमान में दोनों के रिश्ते ठीक नहीं है. लेकिन इसके बाद भी हसीन जहां ने शमी के परफॉर्मेंस को लेकर बात की.