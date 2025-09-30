विज्ञापन
पवन सिंह की बीजेपी में हुई घर वापसी, कुशवाहा भी मान गए, बिहार में एनडीए का कितना बदलेगा गेम

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए पवन सिंह को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है. बीजेपी की रणनीति है कि शाहाबाद क्षेत्र में करारी हार को स्टार चेहरे के सहारे जीत में बदला जाए.

पवन सिंह की बीजेपी में हुई घर वापसी, कुशवाहा भी मान गए, बिहार में एनडीए का कितना बदलेगा गेम
  • बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है
  • 2024 लोकसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था
  • बीजेपी पवन सिंह को साधने की कोशिश कर रही है, चर्चा है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो सकते हैं
नई दिल्ली:

बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है. एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी-अपनी रणनीति में जुटे हैं. एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. शाहाबाद का इलाका इसमें सबसे अहम है. खासकर काराकाट सीट, जहां भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर पूरे समीकरण बदल दिए थे. हालांकि बीजेपी की तरफ से अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है. 

बीजेपी अब पवन सिंह को साधने में लगी है. सोमवार की रात पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. यह मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही है. वहीं मंगलवार को पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे. इस बीच अब बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे.

  • बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज है. 
  • 2024 लोकसभा चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था.
  • लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बगावत ने उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर पहुँचा दिया था. 
  • बीजेपी अब पवन सिंह को साधने की कोशिश कर रही है और उन्हें साथ लाने पर मंथन चल रहा है. 
  • सोमवार की रात बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. 
  • मंगलवार को विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो रही है.

पवन सिंह एनडीए के लिए क्यों हैं जरूरी?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह जैसे स्टार चेहरे को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है. उनकी लोकप्रियता न केवल भोजपुरी भाषी वोटरों में है, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी उनका असर दिखता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे. लेकिन पवन सिंह ने बगावत कर चुनाव लड़ा था.  परिणाम यह हुआ कि कुशवाहा तीसरे नंबर पर पहुंच गए और एनडीए की हार हो गई थी. शाहाबाद के समीकरण इस चुनाव में पूरी तरह बिगड़ गए.  कुशवाहा समाज और राजपूत समाज के बीच खींचतान ने इस हार को और गहरा कर दिया. यही कारण है कि इस बार बीजेपी और एनडीए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. 

जातिगत वोट बैंक के लिए भी जरूरी हैं पवन सिंह

काराकाट लोकसभा क्षेत्र शाहाबाद की राजनीति में बेहद अहम है.  यह क्षेत्र हमेशा जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है. 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शाहाबाद क्षेत्र की 22 सीटों में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं. जानकारों का मानना है कि पवन सिंह की बगावत के कारण बीजेपी को लोकसभा चुनाव में आरा, काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ा था. हाल के दिनों में बिहार बीजेपी के दिग्गज चेहरे आरके सिंह भी कई बार बीजेपी के खिलाफ दिखे हैं ऐसे में एनडीए को अपने परंपरागत राजपूत वोट को साथ रखने के लिए किसी मजबूत चेहरे की जरूरत है. पवन सिंह के साथ आने से यह पूरा हो सकता है. 

  • सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह को कुशवाहा की पार्टी में दो विधानसभा सीट और राज्यसभा का वादा किया गया है. 
  • पवन सिंह की लोकप्रियता भोजपुरी भाषी, ग्रामीण और शहरी वोटरों में बराबर है, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. 
  •  शाहाबाद क्षेत्र की 22 सीटों में 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान हुआ था. 
  • पवन सिंह और कुशवाहा अगर साथ आते हैं तो राजपूत-कुशवाहा समीकरण से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है.
  • बक्सर में बागी आनंद मिश्रा को साधने के बाद अब बीजेपी की कोशिश काराकाट में पवन सिंह को अपने पाले में लाने की है. 

कुशवाहा और पवन सिंह अगर साथ आते हैं तो क्या बनेगा नया समीकरण?

पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समीकरण बनाने की कोशिश की थी और इंडिया गठबंधन को इसका लाभ भी मिला था.  अगर राजपूत वोट बैंक पवन सिंह के साथ एनडीए की तरफ आती है और उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वजातीय वोटर्स को साथ रखने में सफल होते हैं तो महागठबंधन के समीकरण को कमजोर कर सकता है. 

आनंद मिश्रा के बाद अब पवन सिंह को क्यों साधा जा रहा है

पिछले कई विधानसभा चुनावों से एनडीए का प्रदर्शन इस इलाके में अच्छा नहीं रहा है. पिछले लोकसभा चुनाव में सभी चार सीटों पर एनडीए की हार हुई थी. आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे.बीजेपी ने बक्सर में बागी उम्मीदवार के तौर पर उतरे आनंद मिश्रा को पार्टी में शामिल करवाया अब अगर पवन सिंह की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर चुनाव में एनडीए को इसका लाभ मिल सकता है.

