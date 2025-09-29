Ind vs Pak final: 'मजा आ गया', कोई तो पाकिस्तानी तिलक पर फिदा हुआ, शोएब ने बताया क्यों, कैसे टारगेट साधने में सफल रहे तिलक

रविवार को यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final) में एक बड़े वर्ग ने तभी टीवी सेट बंद कर दिए थे, जब 147 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट 20 रन पर ही गंवा दिए थे. लेकिन तिलक वर्मा (Tilak Varma) पाकिस्तानी बॉलरों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए. तिलक वर्मा ने नंबर-4 पर 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों से नाबाद 69 रन की एक ऐसी पारी खेली, जो सदियों तक भारतीय ही नहीं, दुनिया के तमाम फैंस का याद रहेगी. तिलक ने पाकिस्तानियों को कभी न भूल पाने वाले जख्म दे दिया, लेकिन यहां ऐसे भी पड़ोसी हैं, जो तिलक के दीवाने हो गए. पूर्व कप्तान शोएब मलिक सहित तमाम लोग तिलक की एप्रोच और रवैये के कायल हो गए.

पाकिस्तानी टीवी चैन पर मलिक ने कहा, 'यह मेरे द्वारा किसी भी मिड्ल ऑर्डर बल्लेबाज की देखी गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है. उन्होंने यह चट्टान सरीखी पारी फाइनल में देखी. बहुत दिन बाद किसी मिड्ल ऑर्डर बल्लेबाज की ऐसी पारी देखकर मजा आ गया.' मलिक ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि तिलक क्यों और कैसे ऐसा करने में सफल रहे.

शोएब बोले, 'अगर आप एशिया कप से अलग तिलक के स्ट्राइक-रेट पर गौर फरमाओगे, तो यह 160 या 155 का होगा. लेकिन आज वह 130 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग कर रहा था. क्यों? वजह यह थी कि उनके सामने लक्ष्य था. 147 के स्कोर के बाद दूसरा लक्ष्य हालात के आंकलन का था. और तिलक ने हालात का सम्मान किया.' पूर्व कप्तान बोले, 'तिलक ने साहस भी दिखाया, तो जोखिम भी लिया. एक बार लगभग रन आउट होने के बाद कोई मुझे उसकी दूसरी गलती बता दें या तिलक ने और कोई जोखिम लिया हो.' मलिक ने कहा, 'उसकी टीम के 3 विकेट सिर्फ 20 रन पर गिर चुके थे. जिस अभिषेक शर्मा पर कुल स्कोर के 30 प्रतिशत रनों पर टीम निर्भर थी, वह आउट हो चुके थे.लेकिन यहां वह बल्लेबाज आया, जिसने आपको मैच जिताया और बताया कि किसी भी बल्लेबाज को ऐसे ही खेलना चाहिए'



