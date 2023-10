World Cup 2023 IND vs BAN: ये पांच खिलाड़ी जो बन सकते हैं गेमचेंजर, अपने दम पर पलट सकते हैं बाजी

IND vs BAN: ये पांच खिलाड़ी जो बदल सकते हैं मैच का पासा

Key Player To Watch Out For INDvBAN: भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच मैच पुणे में खेला जाने वाला है. भारतीय टीम अबतक अपने तीनों मैच जीत चुकी है. बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीत 40 वनडे मैच अभी तक खेले गए हैं जिसमें 31 मैच में भारत को जीत मिली है. वहीं, बांग्लादेश को 8 मैचों में जीत मिल सकी है. 1 मैच बिना परिणाम के रहा है. आखिरी बार एशिया कप में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली थी. बांग्लादेश की टीम 6 रन से मैच जीतने में सफल रही थी. बता दें कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम रही है जिसने भारत के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट में उलटफेर करने में सफल रही है.