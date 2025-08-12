नर्सिंग या BSc: कौन सा कोर्स दिलाएगा अच्छी जॉब, जानिए यहां करियर स्कोप

Nursing vs BSc Job Opportunities : क्या आप करियर को लेकर कन्फ्यूज हैं, नर्सिंग करें या BSc. दोनों में कौन सा कोर्स अच्छी जॉब दिलाएगा और कहां ग्रोथ के चांस सबसे ज्यादा हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट्स दोनों ही ऑप्शन को बेस्ट मानते हैं लेकिन सही चुनना (How to Choose Between Nursing and BSc) सबसे जरूरी है. क्योंकि सिर्फ इंट्रेस्ट ही नहीं, यह भी जरूरी है कि जॉब अपॉर्च्युनिटी, सैलरी और आगे बढ़ने के मौके (Which is Better Nursing or BSc for Job) कहां ज्यादा बेहतर हैं. आइए जानते हैं नर्सिंग और बीएससी के करियर स्कोप, जॉब ऑप्शन्स, सैलरी और फ्यूचर ग्रोथ की फुल डिटेल्स...

नर्सिंग एक प्रोफेशनल हेल्थकेयर कोर्स है, जिसमें मरीजों की देखभाल, अस्पताल में मेडिकल सपोर्ट और हेल्थ एसेसमेंट पर फोकस करता है. यह एक प्रैक्टिकल कोर्स है, जो आपको सीधे हॉस्पिटल, क्लीनिक और हेल्थकेयर सेंटर में काम करने के लिए तैयार करता है.

नर्सिंग कोर्स का समय अलग-अलग होता है, लेकिन मुख्य दो तरह के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा और डिग्री. डिप्लोमा कोर्स दो या तीन साल के ही होते हैं, जबकि डिग्री कोर्स जैसे बीएससी नर्सिंग चार साल का होता है. इसमें स्टूडेंट्स को क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मिलती है. हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, सरकारी और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में जॉब के मौके होते हैं. इसमें ग्रोथ के साथ आप नर्सिंग सुपरवाइजर, हेल्थकेयर मैनेजर या नर्सिंग ट्रेनर भी बन सकते हैं.

बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस ग्रेजुएट लेवल की एकेडमिक डिग्री है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्हें साइंस और मैथ्स पसंद होता है. यह कोर्स 3 से 4 साल का होता है. बीएससी में आप कई तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं. इसमें कई स्पेशलाइजेशन उपलब्ध हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी केमेस्ट्री और कई अन्य. इस कोर्स के बाद आप M.Sc, MPhil या PhD कर सकते हैं. जॉब ऑप्शन्स की बात करें तो बीएससी करने के बाद रिसर्च, एजुकेशन, लैब टेक्नीशियन और कई सरकारी-प्राइवेट सेक्टर की मौके होते हैं.

Nursing vs BSc: जॉब अपॉर्च्युनिटी और सैलरी

इसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और हेल्थ सेंटर्स पर जॉब मिलती है. नर्सिंग सुपरवाइजर, क्लिनिकल नर्स एक्सपर्ट या नर्स टीचर जैसे पोस्ट होते हैं. इसमें स्टार्टिंग सैलरी 20,000-40,000 रुपए मंथली होती है. एक्सपीरिएंस बढ़ने पर 70,000-1,00,000 या ज्यादा भी हो सकती है. इस कोर्स के बाद सरकारी नौकरी के भी मौके होते हैं. एम्स, रेलवे, आर्म्ड फोर्सेस में काफी मौके आते हैं.

सामान्य बीएससी करने के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स जैसे सेक्टर्स में जॉब के मौके मिलते हैं या फिर आप चाहें तो हाई एजुकेशन के लिए जा सकते हैं. सैलरी सब्जेक्ट और जॉब पर डिपेंड करती है, जो अलग-अलग होती है. कई सरकारी नौकरी में भी अच्छे मौके मिलते हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपको मेडिकल फील्ड में काम करना पसंद है, मरीजों की केयर करना इंट्रेस्टिंग लगता है और आप जल्दी जॉब चाहते हैं, तो नर्सिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है लेकिन अगर आप थ्योरी और रिसर्च में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, अलग-अलग साइंस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो BSc बढ़िया ऑप्शन है।