'वर्ल्ड क्रिकेट को आपकी जरूरत है', जब गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज़ ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर कैरेबियन खिलाड़ियों में भरा जोश

- गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का उद्देश्य बनाए रखने की सलाह दी
- वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की अंतिम पारी में धैर्य दिखाते हुए मैच ड्रॉ कराया
- डैरन सैमी ने गौतम गंभीर को मेहमान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से बातचीत के लिए आमंत्रित किया
Gautam Gambhir Visits Windies Dressing Room: वेस्टइंडीज क्रिकेट भले ही इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर हो लेकिन गौतम गंभीर का मानना है कि मौजूदा कैरेबियाई खिलाड़ियों का ‘उद्देश्य' अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है जिसके लिए भारत के मुख्य कोच ने उन्हें फिरोजशाह कोटला में हाल ही में समाप्त हुए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में दिखाए गए संघर्ष को दोहराने के लिए प्रेरित किया. अहमदाबाद और नयी दिल्ली में तीन निराशाजनक प्रदर्शन (162, 146 और 248 ) के बाद वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज की अपनी अंतिम पारी में कुछ धैर्य दिखाया. टीम 390 रन बनाकर पारी की हार से बचने के साथ दूसरे टेस्ट मैच को पांचवें दिन खींचने में सफल रही.
बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में गंभीर ने कहा, ‘‘जब मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करता हूं तो कई टीमें इसलिए खेलती हैं क्योंकि उन्हें खेल से प्यार है और बहुत कम टीमें हैं जिनके पास वेस्टइंडीज की तरह इस खेल को खेलने का एक उद्देश्य है. वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरन सैमी ने मंगलवार को भारत की सात विकेट से जीत के बाद गंभीर को अपने खिलाड़ियों से बातचीत के लिए मेहमान ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित किया. गंभीर ने कहा, ‘‘आपके पास एक उद्देश्य है और उद्देश्य हमेशा प्यार तथा लगाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. जब मैं आप लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आप वेस्टइंडीज क्रिकेट की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं''
भारत के इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर की मुश्किलों को स्वीकार किया, लेकिन मेहमान टीम से कहा कि वे अपने लक्ष्य से भटके बिना अपना हौसला बनाए रखें. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पता है कि मेरे लिए यहां खड़े होकर प्रदर्शन के बारे में बात करना आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी दूसरी पारी से प्रेरणा लेनी चाहिये। आपके पास खेलने और अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है.''
उन्होंने कहा, ‘‘कई बार कई टीमें उद्देश्य की तलाश में रहती हैं और उन्हें वह नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को घर पर जितनी मुश्किलें आती हैं, जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कान होना, कड़ी मेहनत करना, देश के लिए खेलना, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की कोशिश करना, वेस्टइंडीज क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है.''
गंभीर ने कहा कि विश्व क्रिकेट को एक मजबूत वेस्टइंडीज टेस्ट टीम की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बात कहना चाहता हूं और यह वो बात है जिस पर मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। आपको लग सकता है कि मैं इसे यूं ही कह रहा हूं, लेकिन यह सीधे दिल से है। वेस्टइंडीज क्रिकेट को विश्व क्रिकेट की जरूरत नहीं है बल्कि विश्व क्रिकेट को वेस्टइंडीज क्रिकेट की जरूरत है.
उन्होंने कहा, ‘‘जब आप वह जर्सी पहनते हैं, तो याद रखें, आपके पास कुछ खास करने का मौका है. टी20 प्रारूप खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों के पास ऐसा मौका नहीं होता.
