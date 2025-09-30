विज्ञापन
IND W vs SL W: वनडे में भारत-श्रीलंका के बीच कैसा है रिकॉर्ड? किस टीम की होगी जीत, जानें सबकुछ

IND W vs SL W Match Prediction, Match 1: महिला वर्ल्ड कप के पहले मैच में आज भारत और श्रीलंकाई टीम आमने-सामने होगी.

ND-W vs SL-W, ICC Women's World Cup 2025
  • भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अब तक 35 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 31 जीते हैं
  • श्रीलंका ने केवल तीन वनडे मैच भारत के खिलाफ जीते हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है
  • भारत ने 2000 से 2004 तक श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सभी छह वनडे मैच जीते थे
Who will win today's match between IND W vs SL W: वनडे वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत मंगलवार को भारत-श्रीलंका के बीच मुकाबले के साथ होगी. इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा श्रीलंका पर भारी रहा है। आइए, इसे विस्तार से जानते हैं. भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच साल 2000 से अब तक कुल 35 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 31 मैच अपने नाम किए. श्रीलंका अब तक सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत सका है। वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा. (2025 Women's Cricket World Cup)

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला टीम, वनडे में हेड टू हेड (India Women vs Sri Lanka Women, Head-to-Head in ODIs)

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2000 से 2004 तक 6 वनडे मैच खेले. इन सभी मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. इसके बाद मार्च 2005 में खेला गया मुकाबला बेनतीजा रहा. दिसंबर 2005 से मार्च 2009 तक भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10 मैच जीते. श्रीलंकाई महिला टीम ने फरवरी 2013 में पहली बार भारत के खिलाफ वनडे मैच जीता. वर्ल्ड कप का यह मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था. (Sri Lanka and India face off in Women's World Cup opener)

इसके बाद 19 जनवरी 2014 से 13 सितंबर 2018 तक टीम इंडिया ने श्रीलंका के विरुद्ध लगातार 10 मैच जीते.16 सितंबर 2018 को वनडे इतिहास में श्रीलंका को भारत के खिलाफ दूसरी जीत नसीब हुई.

जुलाई 2022 से अप्रैल 2025 तक लगातार चार मुकाबले गंवाने के बाद मई 2025 में श्रीलंकाई टीम ने भारत के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज की. दोनों देश मई 2025 में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में आमने-सामने थे, जिसमें भारत ने 97 रन के विशाल अंतर से जीत दर्ज की.

गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में  होगा मुकाबला

भारत-श्रीलंका के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि चामरी अथापथु श्रीलंकाई टीम का नेतृत्व कर रही हैं.

किस टीम की होगी जीत

वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम श्रीलंका से कहीं आगे हैं. इस मैच में भी भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी है. 

भारतीय महिला टीम: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी

श्रीलंकाई महिला टीम : हसीनी परेरा, विश्मी गुनारत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, देवमी विहंगा, इनोका रणवीरा, नीलाक्षी डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, इमेशा दुलानी, अचिनि कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, पियमी वात्सला बदलगे और माल्की मादरा

