आ गई OTT पर 22 से 28 सितंबर के हफ्ते में सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट, सैयारा दूसरे नंबर पर

22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 के बीच OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट आ गई है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेरनी वाली सैयारा को इस फिल्म ने दूसरे नंबर पर धकेल दिया.

OTT पर इन 5 फिल्मों ने मचा डाली धूम
ओटीटी पर 22 सितंबर से 28 सितंबर 2025 के बीच सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की ओरमैक्स मीडिया की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में कुछ ऐसे उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं जो काफी मजेदार है. इस लिस्ट में दो ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर भी टकराई थीं और दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाबी हासिल की थी. हम यहां बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज एनिमेटेड एपिक फिल्म “महावतार नरसिंह” की, जिसे 57 लाख दर्शकों ने कम से कम 30 मिनट तक देखा. यह फिल्म भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी को बयान करती है और 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. फिल्म ने 40 करोड़ के बजट में लगभग 326 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

ओरमैक्स की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेटफ्लिक्स की रोमांटिक फिल्म “सैयारा” है, जिसे 45 लाख दर्शकों ने पसंद किया. मोहित सूरी निर्देशित यह फिल्म अपने इमोशनल म्यूजिक और प्रेम कहानी के लिए चर्चा में है. आईएमडीबी के मुताबिक, सैयारा का बजट लगभग 50 करोड़ रुपये जबकि फिल्म ने 575 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

तीसरे नंबर पर जियोहॉस्टार की “हृदयपूर्वम” है, जिसे 34 लाख दर्शकों ने देखा. यह फिल्म पारिवारिक भावनाओं को केंद्र में रखती है और इसके डायरेक्टर सत्यन अंथिकाद हैं. मोहनलाल की “हृदयापूर्वम” ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ के बजट में लगभग 75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

चौथे पायदान पर अमेजन प्राइम वीडियो की “कूली” है, जिसे 30 लाख दर्शकों ने देखा, जिसमें एक ताकतवर किरदार की कहानी है. वहीं फिल्म के बजट की बात करें तो इसने 350 करोड़ के बजट में 516 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. पांचवें नंबर पर नेटफ्लिक्स की एक्शन फिल्म “सन ऑफ सरदार 2” है, जिसे 19 लाख दर्शकों ने पसंद किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पस्त रही थी और 100 करोड़़ के बजट में 65 करोड़ रुपये कमाए.

