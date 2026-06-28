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पुरुषों के बाद महिलाओं ने किया उलटफेर, आयरलैंड ने 12 साल बाद दर्ज की जीत

जारी महिला टी20 वर्ल्ड कप में शानिवार को आयरलैंड की महिला टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए वेस्टइंडीज को हराकर लगातार चले आ रहे 21 हार के सिलसिले को तोड़ा है.

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पुरुषों के बाद महिलाओं ने किया उलटफेर, आयरलैंड ने 12 साल बाद दर्ज की जीत
Ireland Stun West Indies To End 12-Year Women's T20 World Cup Losing Run

आयलैंड क्रिकेट टीम के बीते दो दिन कमाल के रहे हैं. पहले पुरुषों की क्रिकेट टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को पहली बार हराने में सफल हुई जबकि अगले ही दिन महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप की अपनी पहली जीत दर्ज की. आयरलैंड ने शनिवार को 11 गेंद बाकी रहते हुए वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराकर 12 साल से चले आ रहे हार के सिलसिले को खत्म किया है. वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल  में जाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत चाहिए थी. लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा है. 

इससे पहले आयरलैंड को 21 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसा पहली बार है, जब विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए किसी टीम को 22 मैच खेलने पड़े. पाकिस्तानी टीम ने अपने शुरुआती 8 मैच गंवाए थे. इसके बाद साल 2012 में गाले में भारत के खिलाफ लो-स्कोरिंग मैच में 1 रन से करीबी अंतर से जीत दर्ज करते हुए इस हार के सिलसिले को तोड़ा था.

यह विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में लगातार हार का सबसे लंबा सिलसिला भी रहा. आयरलैंड ने साल 2014 में पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला था, जिसके बाद साल 2026 में 21 मुकाबलों के बाद उसे जीत नसीब हुई. इस लिस्ट में बांग्लादेश की टीम दूसरे पायदान पर है, जिसने लगातार 16 टी20 वर्ल्ड कप मैच गंवाए थे. वहीं, श्रीलंका और पाकिस्तान लगातार 7-7 हार के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं.

काउंटी ग्राउंड पर खेले गए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर 128 रन बनाए. इस टीम के लिए चिनेल हेनरी ने नाबाद 27 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान हेली मैथ्यूज ने 22 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इसके जवाब में आयरलैंड ने 18.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. आयरलैंड की तरफ से ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 44 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों के साथ 63 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि एमी हंटर ने 28 रन का योगदान दिया. आयरलैंड की टीम पहले ही खिताबी रेस से बाहर थी. 5 में से 1 मैच जीतकर इस टीम ने ग्रुप-बी में सबसे निचले यानी छठे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का अंत किया है.

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