महिला एशिया कप: क्या पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक पॉलिसी रहेगी जारी? कोच अमोल मजूमदार ने दिया जवाब

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी रविवार को अपने एशिया कप अभियान का आगाज करेगी. थाईलैंड के साथ शुरुआती मैच खेलने के बाद टीम इंडिया हॉन्ग कॉन्ग और फिर पाकिस्तान से भिड़ेगी. थाईलैंड के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर जब भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमूल मजूमदार मीडिया के सामने आए तो उनसे कई सवाल हुए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे? मजूमदार ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए हैंडशेक प्रोटोकॉल के बारे में सवालों को टाल दिया और कोई सीधा जवाब नहीं दिया.

अमोल मजूमदार ने शनिवार को 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए जारी नो हैंड शेक पॉलिसि के सवालों को टालते हुए कहा कि टीम का पूरा फोकस रविवार को थाईलैंड के खिलाफ विमेंस एशिया कप के पहले मैच में अच्छा करने पर है.मजूमदार ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"देखिए, हम मैदान पर सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और मैदान के बाहर की चीजों पर हम फोकस नहीं करते. हम उस दिन सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और जब हम वह मैच खेलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे. फिलहाल, हम कल के गेम पर फोकस कर रहे हैं. एक बार में एक गेम.”

भारतीय क्रिकेट टीमों की पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की सख्त पॉलिसी सितंबर 2025 में मेन्स एशिया कप के दौरान शुरू हुई थी, जो 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुई थी. उस टूर्नामेंट में, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अपनी सलमान अली आगा टीम के तीनों मैचों में, जिसमें टाइटल मैच भी शामिल था, किसी भी तरह से हाथ नहीं मिलाया था.

तब से, सीनियर, एज-ग्रुप और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में इस प्रोटोकॉल को लगातार बनाए रखा गया है. भारतीय महिला टीम ने अक्टूबर 2025 में कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ अपने महिला ODI वर्ल्ड कप मैच के दौरान इस पॉलिसी को बनाए रखा, जबकि भारतीय खिलाड़ी नवंबर 2025 में मेन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इस प्रोटोकॉल पर टिके रहे.

बाद के महीनों में एज-ग्रुप और वर्ल्ड इवेंट्स में भी यह रवैया जारी रहा. दिसंबर 2025 में अंडर-19 एशिया कप में भारत-पाकिस्तान दोनों मैचों के दौरान यह पॉलिसी बनी रही, और फरवरी 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप और पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों के दौरान कोई हाथ नहीं मिलाया गया.

हाल ही में, जून 2026 में, हरमनप्रीत कौर की टीम ने बर्मिंघम में महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला करते हुए, अपना पुराना रवैया बनाए रखा. दुबई में टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हरमनप्रीत से पूछा गया कि क्या दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान हाथ मिलाना होगा, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया.

इस बीच, भारत इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम के तौर पर रविवार को उतरेगा. भारत सात बार एशियाई चैंपियन रह चुका है. यह पूछे जाने पर कि क्या टीम UAE में आठवां एशिया कप खिताब जीतने पर नज़र गड़ाए हुए है, मजूमदार ने बहुत दूर की सोचने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ़-साफ़ कहा,"मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता. एक बार में एक ही गेम. हम कल के गेम पर फ़ोकस करेंगे."

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