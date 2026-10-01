तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ हैमिस्ट्रिंग का शिकार

सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी टीम शुभमन गिल को तीसरे वनडे से पहले जोर का झटका लगा है. और बुरी खबर यह है कि लंबू पेसर प्रसिद्ध कृष्णा हैमिस्ट्रिंग की चपेट में आ गए हैं. एक अग्रणी वेबसाइट के अनुसार प्रसिद्ध कृष्णा का वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 अक्टूबर को होने वाले तीसरे वनडे में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि, प्रसिद्ध की इंजरी कितनी गंभीर है, इसका अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन वह कुछ समय के लिए बाहर हो सकते हैं. दूसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 5 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसके बाद वह दिक्कत में दिखाई दिए थे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था. इसके बाद वह दोबारा गेंदबाजी करने नहीं लौटे थे। पांच ओवर में प्रसिद्ध ने 45 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाया था. भारतीय टीम अगले वनडे के लिए गुवाहाटी से चंडीगढ़ रवाना होगी, जबकि खबर के मुताबिक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे, जहां उनकी रिकवरी का प्रोसेस शुरू होगा.

दूसरे वनडे में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 405 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. हालांकि, टीम इंडिया ने कप्तान शुभमन गिल के नाबाद दोहरे शतक के बूते 406 रनों के लक्ष्य को 43.3 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल किया. गिल ने 133 गेंदों में 223 रनों की यादगार पारी खेली. वह इस फॉर्मेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

वहीं, रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया और उन्होंने 75 गेंदों में 101 रनों का योगदान दिया. यह वनडे क्रिकेट में भारत का सबसे बड़ा रन चेज रहा. 50 ओवर के फॉर्मेट में यह महज दूसरा मौका रहा, जब 400 से ऊपर के लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज किया गया. इससे पहले, साल 2006 में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था.

(भाषा)