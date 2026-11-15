विल यंग नंबर 1, विराट कोहली नंबर 3, अक्षर पटेल ने चौंकाया, IND-NZ वनडे सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

भारत ने पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया. एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वनडे सीरीज में जीत के साथ जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने 5 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विल यंग रहे हैं. विल यंग ने 5 मैच की 4 पारियों में 162 रन बनाए जिसमें एक शतक शामिल रहा.

नंबर 2 पर टिम सेफ़र्ट रहे जिन्होंने 5 मैच की 4 पारियों में 110 रन बनाए हैं. टिम सेफर्ट ने वनडे सीरीज में एक अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की. इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 5 मैच में 4 पारियों में बल्लेबाजी की और 86 रन ही बना सके. कोहली के नाम वनडे सीरीज में एक अर्धशतक शामिल रहा, कोहली वनडे सीरीज में एक पारी में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे.

नंबर 4 पर डेरिल मिचेल रहे हैं, मिचेल ने 3 मैच खेले और दो पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की. नंबर 5 पर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि अक्षर पटेल ने एंट्री मारी, अक्षर ने पांचवें वनडे में 46 रन की पारी खेली जिसके दम पर वह भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप 5 में अपनी जगह बना पाने में सफल रहे. अक्षर पटेल ने 5 मैच की 4 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए, इसके अलावा ईशान किशन नंबर 6 पर रहे, किशन ने 2 मैच में 73 रन बनाए.

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