कोहली तोड़ पाएंगे सचिन के शतकों का रिकॉर्ड? महान गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला

हाल ही में खत्म हुई वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक जड़ने के बाद अब विराट कोहली के सचिन के रिकॉर्ड का सवाल दिग्गजों के बीच भी चर्चा में शामिल हो चला है

कोहली तोड़ पाएंगे सचिन के शतकों का रिकॉर्ड? महान गावस्कर ने सुना दिया अपना फैसला
अपने समय के दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूर्व कप्तान विराट कोहली के लगातार दो शतक जोड़ने के बाद अब इस बात को लेकर क्रिकेट पंडितों और फैंस के बीच यह चर्चा जोर-शोर से शुरू ह गई है  क्या विराट सचिन के सौ शतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? फिलहाल वनडे में 53 और टेस्ट में 30 शतकों को मिलाकर विराट खाते में 83 शतक जमा कर चुके हैं. और यहां से उन्हें सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 18 शतक और बनाने होंगे. विशाखपट्टम में तीसरे वनडे में भी कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेली. और इस पारी के बाद महान सुनील गावस्कर ने भी इस मुश्किल सवाल पर अपना फैसला सुना दिया. 

गावस्कर का मानना है कि कोहली में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है. गावस्कर ने सवाल के जवाब में स्टार-स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, 'क्यों नहीं? अगर वह तीन साल और खेलते हैं, तो उन्हें 17 शतक और बनाने होंगे. जिस  अदाज में उन्होंने खत्म हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में कोहली ने दो शतक बनाए हैं. और अंगर वह अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो शतक बनाते हैं, तो उनके शतकों की संख्या 85-86 हो जाएगी.'

गावस्कर ने कहा, 'सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं. जिस तरह उन्होंने तीसरे वनडे में बैटिंग की, उससे कभी भी नहीं लगा कि मैच उनके हाथ से जा रहा है.' सनी ने कहा, 'हमने आज वनडे में विराट का टी20 अवतार देखा. उसने एक भी खराब शॉट नहीं खेला. उनके बल्ले से कोई भी अंदरुनी या बाहरी किनारा नहीं निकला. वह बहुत ही शानदार फॉर्म में थे. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने में 40 दिन बाकी बचे हैं. अगर यह सीरीज वर्तमान में होती है, तो वह दो-तीन शतक और बनाता.'

वैसे दो राय नहीं कि कोहली ने खत्म हुए तीन वनडे मैचों में आक्रामकता, शॉट्स और प्रभुत्व में साल 2016-19 में साल 2016-19 की याद दिला दी. कोहली ने 151.00 के औसत, 117.05 के स्ट्राइक-रेट से 302 रन बनाए. वहीं, एक पहलू य भी है कि कोहली अभी तक 34 मैचों की 32 पारियों में 72.24 के औसत से 1,806 रन बना चुके हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 90 का रहा है. 

Virat Kohli, Sunil Gavaskar, Sachin Ramesh Tendulkar, India, South Africa, Cricket
